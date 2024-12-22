УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

8 млн просмотров за сутки! Реакция Джейсона Стейтема на победу Усика стала вирусной в сети. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
2,7 т.
8 млн просмотров за сутки! Реакция Джейсона Стейтема на победу Усика стала вирусной в сети. Видео

Британский актер Джейсон Стейтем вместе со своей женой – моделью Роузи Хантингтон-Уайтли приехал в Эр-Рияд, чтобы посмотреть реванш Усик – Фьюри. У себя в TikTok глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх опубликовал небольшое видео со знаменитостью.

Видео дня

В клипе 57-летний Стейтем слушает объявление победителя реванша. Короткий ролик за сутки собрало почти 8 млн просмотров, 388 000 лайков и стал вирусным в интернете.

8 млн просмотров за сутки! Реакция Джейсона Стейтема на победу Усика стала вирусной в сети. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

8 млн просмотров за сутки! Реакция Джейсона Стейтема на победу Усика стала вирусной в сети. Видео

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки. Также стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом.

8 млн просмотров за сутки! Реакция Джейсона Стейтема на победу Усика стала вирусной в сети. Видео

Через несколько часов в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

8 млн просмотров за сутки! Реакция Джейсона Стейтема на победу Усика стала вирусной в сети. Видео

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

8 млн просмотров за сутки! Реакция Джейсона Стейтема на победу Усика стала вирусной в сети. Видео

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

8 млн просмотров за сутки! Реакция Джейсона Стейтема на победу Усика стала вирусной в сети. Видео

На послематчевой пресс-конференции Тайсон Фьюри поразил журналистов своим видом. Его лицо, в которое прилетело более 100 точных ударов от украинца, украшали синяки и ссадины.

8 млн просмотров за сутки! Реакция Джейсона Стейтема на победу Усика стала вирусной в сети. Видео

Не оставил без внимание реванш Усика и Фьюри и Василий Ломаченко. Кум и друг Александра оставил лаконичное послание в соцсетях.

8 млн просмотров за сутки! Реакция Джейсона Стейтема на победу Усика стала вирусной в сети. Видео

Результат схватки стал настоящим разочарованием для российских болельщиков, ставивших на британца. Многие из них заранее уверенно прогнозировали успех Цыганского короля, но итог боя оказался для них шокирующим.

8 млн просмотров за сутки! Реакция Джейсона Стейтема на победу Усика стала вирусной в сети. Видео

На следующий день после боя внимательные болельщики неожиданно нашли его (бой) в украинском мультфильме 1978 года.

8 млн просмотров за сутки! Реакция Джейсона Стейтема на победу Усика стала вирусной в сети. Видео

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!