8 млн просмотров за сутки! Реакция Джейсона Стейтема на победу Усика стала вирусной в сети. Видео

Британский актер Джейсон Стейтем вместе со своей женой – моделью Роузи Хантингтон-Уайтли приехал в Эр-Рияд, чтобы посмотреть реванш Усик – Фьюри. У себя в TikTok глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх опубликовал небольшое видео со знаменитостью.

Видео дня

В клипе 57-летний Стейтем слушает объявление победителя реванша. Короткий ролик за сутки собрало почти 8 млн просмотров, 388 000 лайков и стал вирусным в интернете.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки. Также стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом.

Через несколько часов в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

На послематчевой пресс-конференции Тайсон Фьюри поразил журналистов своим видом. Его лицо, в которое прилетело более 100 точных ударов от украинца, украшали синяки и ссадины.

Не оставил без внимание реванш Усика и Фьюри и Василий Ломаченко. Кум и друг Александра оставил лаконичное послание в соцсетях.

Результат схватки стал настоящим разочарованием для российских болельщиков, ставивших на британца. Многие из них заранее уверенно прогнозировали успех Цыганского короля, но итог боя оказался для них шокирующим.

На следующий день после боя внимательные болельщики неожиданно нашли его (бой) в украинском мультфильме 1978 года.

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