Звезды Евровидения 2024 отказались от победы? Nemo вернули разбитый хрустальный микрофон в знак протеста против Израиля

Артисты Nemo вернули разбитый хрустальный микрофон Евровидения в EBU (Европейский вещательный союз) в знак протеста против участия Израиля в конкурсе. Победители 2024 года заявили о желании сделать такой шаг еще в конце 2025-го, после решения Генеральной ассамблеи не исключать израильского вещателя из соревнования.

Речь идет о трофее, который Nemo получили 11 мая 2024 года в Мальме, обеспечив Швейцарии третью победу в истории конкурса. Как пишут в blick, хрустальный микрофон был возвращен в штаб-квартиру EBU в Женеве, Швейцария.

В среде фанатов заявляли, что награда якобы прибыла разбитой. Более того, ее якобы завернули лишь в туалетную бумагу.

Официального подтверждения этого пока нет. Nemo также ничего не комментировали, хотя их жесть можно было бы расценить как отказ от победы на музыкальном конкурсе в знак протеста.

В ответ на запрос источники в EBU заявили: "Мы сожалеем, что Nemo вернул трофей, который заслуженно выиграл в 2024 году. Мы уважаем глубоко прочувствованные взгляды, которые Nemo выразил тогда, и Nemo всегда будет оставаться ценной частью семьи песенного конкурса Евровидение. Нам больше нечего добавить".

Во время финала 2024 года хрустальный микрофон уже получал повреждения – тогда трофей треснул прямо на сцене, а руку Nemo пришлось обрабатывать медикам. Впоследствии артистам предоставили замену, а оригинал отремонтировали и вернули.

Стеклянный микрофон считается крайне хрупким. Подобные инциденты случались и ранее с другими победителями, например норвежским музыкантом Александром Рыбаком – победителем Евровидения 2009.

В конце 2025 года пять стран – Исландии, Нидерландов, Испании, Ирландии и Словении – объявили об отказе от участия в Евровидении 2026 в Вене из-за допуска Израиля к конкурсу на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Директор песенного конкурса Мартин Грин обнародовал открытое письмо к сообществу, в котором признал, что ситуация стала серьезным ударом по конкурсу накануне его 70-летия. По его словам, организаторы "слышат гнев и боль" фанатов, однако обязаны действовать в рамках правил и сохранять принцип аполитичности. Он подчеркнул, что конкурс был основан как символ единства и мира и должен оставаться таковым, несмотря на политические конфликты.

