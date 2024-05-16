Не единственный, кто сломал хрустальный микрофон. В сети вспомнили конфуз на Евровидении 2009

Еврофаны уже неоднократно видели видео, как победитель Евровидения 2024 – представитель Швейцарии Nemo, нечаянно разбили хрустальный микрофон. Это произошло потому, что они не рассчитали силы во время "падения" на колени – в результаты откололась верхняя часть статуэтки.

Однако Nemo были не первыми, кто попал в такой конфуз. Подобная ситуация случилась с норвежским музыкантом Александром Рыбаком – победителем Евровидения 2009. Об инциденте вспомнили фанаты песенного конкурса, обнаружив видео 15-летней давности.

Тогда певец признался, что сломал заветный трофей буквально через несколько минут после его получения. Норвежец случайно разбил хрустальную статую в форме микрофона, не рассчитав силу, когда поставил ее на сцену, пишет Digital Spy. В разговоре с The Sun представитель Рыбака сказал: "Да, он сломался, но, по моему мнению, это из-за слабого клея. Это легко исправить".

Недавно победитель Евровидения 2009 года отпраздновал 37-летие. Музыкант поделился своими впечатлениями от гранд-финала песенного конкурса этого года. Он поздравил Nemo с победой на своей Instagram-странице. Рыбак рассказал, что после оглашения результатов ему позвонила мать.

"Ты видел невероятного победителя? Они как новая версия тебя, – сказала женщина. – Они похожи на тебя внешне, одного возраста с тобой, на момент как ты одержал победу, они тоже играют на скрипке и даже сломали свой трофей на сцене, как ты!" Рыбак добавил, что даже если это все правда, он никогда не сможет спеть так, как Nemo.

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