Директор Евровидения сделал срочное заявление после отказа пяти стран от участия: что будет с конкурсом

Директор песенного конкурса Евровидение Мартин Грин обнародовал срочное открытое письмо к поклонникам и сообществу конкурса. Его заявление прозвучало на фоне решения пяти стран – Исландии, Нидерландов, Испании, Ирландии и Словении – отказаться от участия в Евровидении 2026 из-за допуска Израиля к соревнованию на фоне геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Грин официально подтвердил, что ситуация стала серьезным ударом по конкурсу, который готовится отмечать 70-летний юбилей. По его словам, организаторы осознают масштабы недовольства сообщества, но должны действовать в рамках обновленных правил и сохранять ключевой принцип – аполитичность.

"Я знаю, что вы очень озабочены событиями на Ближнем Востоке и тем, как эти реалии связаны с песенным конкурсом Евровидение. Никто не может остаться равнодушным к тому, что мы видели в этом регионе в течение последних нескольких лет. Некоторые из вас писали нам, выражали свое мнение или выражали гнев и боль из-за того, что, по их мнению, мы молчим перед лицом трагедии. Я хочу сказать, что мы вас слышим. Мы понимаем, почему вы так переживаете, и что нам тоже не безразлично", – заявил директор.

Грин отметил, что хотя многие фанаты требуют четкой позиции по геополитическим событиям, Евровидение должно руководствоваться прежде всего своими правилами, чтобы продолжать объединять людей. По его словам, миссия конкурса остается неизменной с момента создания. Он также заявил, что организаторы не имеют права действовать под давлением геополитики, поскольку это разрушит основу конкурса.

"Песенный конкурс Евровидение зародился 70 лет назад – в разделенной и раздробленной Европе – как символ единства, мира и надежды через музыку. Эти основы не изменились, как и цель конкурса. Этот конкурс выжил и процветал несмотря на войны, политические потрясения и изменение границ", – добавил Мартин Грин.

Отдельно он обратился к пяти странам, которые решили не участвовать в Вене: "Я хочу сказать конкретно поклонникам в Ирландии, Испании, Исландии, Словении и Нидерландах, что ваши телерадиокомпании, как и все наши члены, приняли решение, которое было правильным для них, и с большим достоинством приняли участие в дискуссии. Все мы здесь уважаем их позицию и решение. Мы продолжим работать с ними как друзья и коллеги, надеясь, что они скоро вернутся к конкурсу".

Конечный срок согласования участия завершился 10 декабря, и пока только 34 страны подтвердили свою готовность выступить в Вене, Австрия. Официальный список участников Европейский вещательный союз (ЕВС) обещает опубликовать в начале следующей недели.

В частности, Армения еще не объявила окончательного решения. В итоге ожидается, что в конкурсе в Вене примут участие около 35 государств.

В последний день свое решение отказаться от конкурса выразила Исландия. Генеральный директор RÚV Стефан Эйриксон резко объяснил причины бойкота: "В нынешней ситуации этот конкурс не приносит ни мира, ни радости. Учитывая это, мы решили отступить, пока обстоятельства остаются такими, как есть".

Исландия была одной из стран, настаивавших на голосовании по участию Израиля, но EBU отказалась рассматривать такое предложение. Кроме того, вещатель обратилась к организаторам с требованием исключить израильского вещателя KAN из-за прошлых нарушений правил.

Смена руководства конкурса

Стоит отметить, что Мартин Грин временно исполняет обязанности исполнительного директора после того, как в июне 2025 года об отставке после пяти лет работы объявил Мартин Эстердаль. Эстердаль руководил конкурсом во время пандемии и Евровидения 2023 в Ливерпуле от имени Украины.

Именно Грин, который до того был директором конкурса 2024 года, временно взял на себя руководство. Дальнейшие объявления относительно будущей структуры команды Евровидения будут сделаны позже.

