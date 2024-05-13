Вместо Teresa & Maria – Подоляночка. Jerry Heil рассказала, что на Евровидении 2024 планировала петь другую песню

Певица Jerry Heil, которая в дуэте с alyona alyona завоевала для Украины 3 место на Евровидении-2024, призналась, что вместо конкурсной Teresa & Maria на сцене в Мальме (Швеция) могла бы звучать другая песня – "Подоляночка". Лишь недавно последнюю смог услышать мир, но создали ее еще во время обучения Jerry Heil в Беркли, США.

Как рассказала певица в InstaStories, она довольна, что для Евровидения 2024 все же выбрала ту же Teresa & Maria. В обоих хитах было предусмотрено участие alyona alyona с ее рэпом, который хоть и не всем нравится, но контрастирует с нежным голосом Jerry Heil.

"Подоляночку на самом деле мы писали под Евровидение тоже. Вернее, это была песня, над которой я работала еще в Беркли, потом на сессии с Аленой мы решили дописать туда куплет Алены. И решили, что эта песня пойдет на Евровидение, но в результате мы, выбирая между Teresa & Maria и Подоляночкой, избрали все-таки Teresa & Maria", – рассказала вокалистка.

Певица пояснила, что постановка конкурсной песни, над которой работала Таня Муиньо, стала невероятным дополнением к ней, из-за чего выступление отлично вписалось в формат шоу.

"Учитывая постановку, мне кажется, все же это Teresa & Maria [лучшая], потому что здесь идеально сработало все: работа наших режиссеров, работа наша с Аленой, эмоции, командный дух, который тоже был заряжен этой песней", – призналась она.

Следует добавить, что это мнение поделили с Jerry Heil и ее фанаты. Она просила публику проголосовать за лучшую для Евровидения песню. Поклонники почти единогласно выбрали Teresa&Maria.

Ранее OBOZ.UA писал, как украинки на Евровидении 2024 разрушили миф о "номере смерти". Мало того, что Jerry Heil и alyona alyona запомнились еврофанам, да еще попали в топ-3.

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