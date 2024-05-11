Финал Евровидения 2024 на грани срыва из-за дисквалификации Нидерландов: что сделал Йост Кляйн и почему другие участники стали на его сторону

Европейский вещатель официально дисквалифицировал представителя Нидерландов с Евровидения 2024 за 8 часов до финала конкурса. Участника Йост Кляйна (Joost Klein), который имел все шансы попасть в топ-10, отстранили из-за насильственного инцидента, произошедшего после второго полуфинала, 9 мая. Как сообщают СМИ, исполнитель угрожал неназванной женщине, работавшей над шоу, поэтому сейчас расследованием занимается полиция Мальмё.

Эта новость стала шоком не только для еврофанов, но и для конкурентов артиста. Как пишут в сети, участники из Эстонии – MIINUST x Puuluup – и некоторые другие конкурсанты, чьи имена не называют, рассматривают возможность бойкотирования финала из-за дисквалификации Йост Кляйна.

Смотрите на OBOZ.UA онлайн-трансляцию финала Евровидения 2024, а также фото и видео выступлений всех участников.

В чем обвиняют представителя Нидерландов

Накануне в сети начали распространять слухи, что артист поскандал с участницей из Израиля Эден Голан, поэтому его якобы не допустили к шоу, которое оценивало профессиональное жюри из всех стран. За кулисами сняли флаг Нидерландов, а у дререй заметили собранные чемоданы.

Артист не выступил 10 мая, поэтому жюри оценивало его шоу во втором полуфинале. В то же время ведущие оговорились, что участие в финале примет 25 из 26 стран. Недавно эту информацию подтвердил европейский вещатель.

"Шведская полиция расследует жалобу, поданную членом съемочной группы после инцидента, произошедшего после его выступления в полуфинале Евровидения в четверг вечером. Пока продолжается судебный процесс, для него было бы неуместно продолжать участие в конкурсе", – говорится на сайте EBU.

Также в официальном объяснении заверили, что делегация из Израиля не имеет никакого отношения к этому делу.

Как отреагировали на новость

Еще до официального заявления с комментарием выступила группа из Эстонии MIINUST x Puuluup: "Йост Кляйн – наш очень близкий друг. Мы еще не знаем, что происходит. Мы хотели оставить его в покое на время и еще не звонили ему. Пока слишком рано делать это заявление, но если он не будет на шоу сегодня вечером, мы можем отказаться, чтобы поддержать его".

Громкие слова быстро забрали назад, когда участника из Нидерландов все же дисквалифицировали. На странице эстонского вещателя появилось следующее заявление: "Слова наших артистов произвольно интерпретируются в СМИ и социальных сетях. 5MIINUST и Puuluup готовятся к финальной репетиции и выйдут на сцену, как и было запланировано".

Между тем, свое возмущение выразили в Нидерландах: "Приняли во внимание дисквалификацию со стороны EBU. Мы считаем дисквалификацию недопустимой и шокированы этим решением. Мы очень сожалеем и вернемся к этому позже".

Ранее OBOZ.UA писал, что Эден Голан, которая представляет Израиль на Евровидении 2024, была внесена в базу "Миротворец".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!