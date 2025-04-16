Подруга 'Терена' рассказала, как победительница 'Холостяка 13' подставила его перед фанатами и использовала в своих целях

Подруга главного героя реалити-шоу "Холостяк 13" Александра "Терена" Будько – Елена Мандзюк – заявила, что победительница проекта Инна Белень подставила ветерана перед поклонниками. По ее словам, волонтер использовала несуществующий роман с общественным деятелем, чтобы выставить его в плохом свете.

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Инфлюэнсер заметила, что Белень постоянно жаловалась на якобы плохое отношение "Терена" к ней, чем спровоцировала негатив в сторону защитника. Об этом блогер рассказала на личной странице в Instagram.

"Я была случайным свидетелем некоторых разговоров и встреч Александра с Инной, по которым смогла понять, что эти люди не строили отношения. Инна использовала как проект, так и "Терена". Очень жаль. Я наблюдала, как эта актриса постоянно рассказывала, что он не вкладывается в отношения, не уделяет ей внимания, не уважает, не защищает. А они не были вместе. Она так настроила свою аудиторию негативно против него, что Саша – плохой, а Инна – жертва", – объяснила блогер.

Кроме того, как отметила Елена Мандзюк в комментариях под одним из постов в Telegram-канале Богдана Беспалова, у нее есть личная обида на победительницу "Холостяка 13". По ее словам, именно Инна Белень была тем человеком, который "слил" информацию о совместном отдыхе инфлюэнсера и "Терена" на Кипре. По мнению блогера, таким образом волонтер хотела еще раз показать ветерана как плохую личность.

"К этому "сливу" Инна готовилась со своей помощницей. Они это все планировали, ждали, а потом сидели, потирая руки. Представляете, как это низко", – отметила подруга Александра Будько.

Стоит отметить, что чуть ли не сразу после того, как на просторах интернета появилась информация о совместном путешествии Мандзюк и "Терена", их сразу заподозрили в романе. Пользователи сети намекали на очень "быстрое развитие событий", однако блоггер и общественный деятель развеяли подобные предположения. Они заявили, что их объединяет только дружба.

Напомним: недавно Елена Мандзюк раскрыла сенсационные детали о закулисах реалити-шоу "Холостяк 13". По словам блогера, она сильно зла на создателей проекта, ведь они просто использовали "Терена", навязали ему ложный образ, а в конце просто "выбросили". Более того, инфлюэнсер рассекретила, что Александр Будько никогда не находился в отношениях с Инной Белень. Поэтому, по словам блогера, все истории волонтера о болезненном разрыве – выдумки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что победительница "Холостяка 13" отреагировала на обвинения в том, что водила за нос зрителей фейковыми отношениями с "Тереном".

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