Победительнице 'Холостяка 13' Инне Белень сделали предложение через два месяца после разрыва с 'Тереном'

Победительница 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень, которая несколько месяцев назад разорвала отношения с ветераном российско-украинской войны Александром "Тереном" Будько, рассказала, что ей сделали предложение руки и сердца. Поклонник волонтера решился сделать смелый шаг в приложении Дія.

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Об этом она рассказала на личной странице в Instagram. Бизнесвумен решила скрыть фамилию и имя мужчины, который позвал ее замуж.

Инна Белень обнародовала скриншот с портала и коротко написала: "Так и живем". Стоит отметить, что в настоящее время волонтер не подтвердила предложение руки и сердца.

Напомним: официально о разрыве отношений Инна Белень и Александр Будько сообщили через месяц после выхода последнего выпуска шоу "Холостяк 13". Они обнародовали совместный пост в Instagram, где отметили, что испытывали искренние чувства друг к другу, однако решили двигаться дальше по жизни отдельно.

Тогда "Терен" столкнулся с большим количеством хейта со стороны подписчиков волонтера. По словам ветерана российско-украинской войны, поклонники Белень набросились на него с оскорблениями и проклятиями, поэтому он, не сдерживая эмоций, решил ответить на негатив. Общественный деятель обратился к хейтерам: "Я закрыл комментарии под последним постом, поскольку подписчики Инны перешли все границы. Знаю, что вы точно это смотрите. Ваши проклятия, обиды действительно перешли границы и мне это не нравится. Я и так очень долго пытаюсь с этим бороться. Я смогу это сделать, поверьте, с вами или без вас".

Со своей стороны бизнесвумен вступилась за подписчиков. Инна Белень отметила, что ее аудитория – лучшие люди и их не нужно трогать. Позже она поставила точку в публичной ссоре с ветераном и заявила, что больше не будет поднимать вопросов, связанных с общественным деятелем.

Со временем победительница "Холостяка 13" решила рассекретить настоящую причину разрыва отношений с Александром "Тереном". По словам Инны Белень, у них с ветераном просто не сошлись характеры, поэтому они и поставили точку в романе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что участница "Холостяка 13" прокомментировала скандальный разрыв "Терена" и Инны.

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