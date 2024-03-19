Видео с Кейт Миддлтон на улице выложили в сеть: принцесса Уэльская имела 'невероятно счастливый' вид

Герцогиня Кейт Миддлтон попала в объектив случайного прохожего, прогуливаясь с мужем-кронпринцем Уильямом из фермерского магазина в миле от их дома Adelaide Cottage в Виндзоре. После нескольких месяцев слухов об изменах, избиениях и даже коме принцессы, кадры немного успокоили подданных Великобритании, которые под каждым постом королевской семьи требовали показать им жену герцога Уэльского.

Ранее в сеть попадали только фото принцессы, которые были крайне небрежно отфотошоплены. Видео в свое распоряжение получила редакция TMZ.

На кадрах Кейт Миддлтон в спортивном образе – леггинсах, кофте и кроссовках – уверенно шагает возле отца троих своих детей и искренне улыбается. Очевидцы рассказали таблоиду, что принцесса выглядела "невероятно счастливой" и здоровой.

Эксперт по языку тела намекнул MailOnline, что она не просто демонстрировала уверенность и силу, а намеревалась привлечь к себе внимание. Ее поднятый подбородок, открытое лицо и активная мимика указывали на то, что Кейт Миддлтон была не против, если бы ее заметили. Это бросается в глаза на констрасте с Уильямом, который шагал, опустив голову в кепке.

Следует заметить, что именно состояние здоровья герцогини больше всего волновало общество, потому что в начале года она пережила операцию на брюшной полости, после чего исчезла из медиапространства.

Когда в сети начали появляться новые фото Кейт, подданные взволновались не на шутку. На первом таком кадре, опубликованном по случаю Дня матери, внимательные юзеры заметили так много отфотошопленных элементов, что герцогиня вынуждена была оправдываться, аргументируя конфуз своим пристрастием к редакции фото.

Другой снимок в авто вызвал в сети дискуссии, была ли именно принцесса на нем, а не ее сестра Пиппа Миддлтон, а третье фото раскритиковали вдребезги из-за разного фона.

Отсутствие адекватной реакции на бурные обсуждения со стороны пресс-службы герцогов Уэльских дало толчок слухам о плохом самочувствии принцессы, ее усталости от "измен" мужа и другим теориям.

Как писал OBOZ.UA, ранее британский таблоид The Sun сообщил, что супругов видели возле фермерского магазина, но журналисты не получили видеодоказательств. Поговаривают, что накануне Кейт и Уильям провели утро, наблюдая, как их дети занимаются спортом.

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