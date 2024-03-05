Кейт Миддлтон впервые за два месяца появилась на публике

Британскую герцогиню Уэльскую Кейт Миддлтон впервые за более чем два месяца заметили на публике недалеко от Виндзорского замка. Принцесса, в январе пережившая операцию на брюшной полости, взяла длительную паузу в публичных мероприятиях для спокойного выздоровления.

Ожидалось, что она не вернется в медийное пространство к Пасхе, однако папарацци таблоида TMZ внесли коррективы в эти планы. Герцогиню заметили во время дороги на автомобиле с мамой Кэрол.

Жена принца Уильяма сидела на пассажирском сиденье в темных очках. Из-за стекла трудно оценить состояние Кейт Миддлтон, поэтому королевские эксперты лишь отметили, что выход из дома свидетельствует об успешном восстановлении после операции.

Несколько недель назад инсайдер рассказал, что принцесса "чувствует себя хорошо" и поправляется. Однако официальные заявления о самочувствии матери троих детей не были опубликованы. Это вызвало беспокойство у поклонников королевской семьи, которые уже загрустили за герцогиней. В последний раз ее видели во время празднования Рождества.

Подогрел слухи о "плохом состоянии" Миддлтон и ее муж, который в последнюю минуту отказался от участия в важном мероприятии из-за "личного". В СМИ после этого поползли слухи о здоровье принцессы.

Как писал OBOZ.UA, почти месяц назад Кейт Миддлтон, по словам инсайдеров, впервые после операции покинула Виндзор на неделю. Она с мужем хотели провести время с детьми, которых отпустили из школы на каникулы.

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