Верку Сердючку не будут наказывать за песни на русском языке: что говорит закон

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь прокомментировал громкий скандал, что разгорелся вокруг шоумена Андрея Данилко, который во время одного из концертов в сценическом образе Верки Сердючки спел треки на русском из своего репертуара. По словам государственного деятеля, шоумен не будет наказан за выступление с композициями, написанными на языке страны-агрессора, поскольку это не противоречит действующему законодательству.

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Об этом он заявил в интервью украинскому медиа. В частности Креминь поблагодарил сограждан за неравнодушие к использованию русского языка в сфере культуры, ведь до недавнего времени на это почти не обращали внимания.

"До 2021 года эта сфера не была охвачена языковым законом. Мы же помним, как раньше значительное количество исполнителей гастролировало за рубежом, исполняло песни на русском, и нас воспринимали как народ, который, очевидно, имеет слабое языковое сознание. Потом закон заработал, но процесс, так сказать "самоукраинизации" начался в полную силу после полномасштабного вторжения. Именно тогда наши артисты перешли на выступления на украинском и начали сбор средств для ВСУ", – сказал языковой омбудсмен.

По словам Тараса Креминя, после начала полномасштабной войны Андрей Данилко активно помогает нашим защитникам, более того, из-за своей позиции попал под санкции РФ. Однако в его репертуаре до сих пор остаются русскоязычные песни, а это не запрещено.

"Закон говорит следующее: "Языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Положения этой части статьи не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм", – объяснил государственный деятель.

Однако, как отметил Тарас Креминь, поскольку после выступления Андрея Данилко к нему поступило много жалоб, он решил провести мероприятия государственного контроля и заслушать как сторону недовольных, так и организаторов шоу. Кстати, по словам уполномоченного по защите государственного языка, после этого к последним могут быть выдвинуты определенные претензии.

"Такие мероприятия продлятся месяц, но уже сейчас можно сказать, что нарушений при воспроизведении песен гражданином Украины не было, потому что его действия не запрещены законом. Могут быть зато вопросы к организаторам выступления – относительно языка, на котором объявляли названия песен, предоставляли справочную информацию, выпускали билеты, афиши и т.д.", – отметил языковой омбудсмен.

Напомним, что скандальный концерт Верки Сердючки состоялся 13 июня в Киевском Osocor Residence. Со сцены прозвучали русскоязычные песни звезды, что вызвало возмущение у ведущего Виктора Дяченко. Он пожаловался на деятельность знаменитости Тарасу Креминю, отметив: "Надеюсь, что мы прекращено мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве".

В ответ на скандал в команде артиста заявили: "Андрей Данилко не использовал русский язык во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте – полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа".

Со временем на связь вышел Тарас Креминь. Он отметил, что выступление Данилко является "грубым нарушением" статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и обратился в полицию, ведь хотел, чтобы шоумен понес наказание. Однако похоже теперь позиция государственного деятеля несколько изменилась.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "мама" Верки Сердючки прокомментировала скандал из-за русских песен, который поднял на уши полицию.

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