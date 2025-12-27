'Говорили: 'Пой на русском!', а сами переобулись'. Василий Лазарович – о скандале с нацотбором на Евровидение, письме Януковичу и эмиграции из Украины

Украинский певец с редким тембром голоса Василий Лазарович победил в национальном отборе на Евровидение в 2010 году – его кандидатуру закрытым голосованием поддержал художественный совет Национальной телекомпании Украины. Однако разгорелся скандал, и представлять нашу страну на международном песенном конкурсе в конце концов поехала ALYOSHA, которую выбрали зрители. После этой истории артист пытался строить музыкальную карьеру, но постоянно получал угрозы. Поэтому, когда ему предложили работу в Италии, согласился и надолго исчез из информационного пространства.

OBOZ.UA разыскал певца и выяснил, где он сегодня проживает и чем зарабатывает на жизнь. Василий Лазарович рассказал о конкурсах "Новая волна" и "Славянский базар", где его публично критиковала Таисия Повалий, объяснил, почему отказался от музыкальной карьеры в России, и признался, за что уважает Олю Полякову и Светлану Лободу.

– Василий, вы выехали из Украины в 2016 году и исчезли из информационного пространства. Чем вы сегодня занимаетесь?

– Я исчез из-за того, что в Украине происходили очень странные процессы. Пока не могу всего рассказать, но когда придет время – это будет шоковая информация. Столько угроз и хейта, в частности со стороны журналистов, через которые я прошел после нацотбора на Евровидение 2010, думаю, ни один исполнитель не переживал за всю жизнь. После этого я еще имел несколько проектов в Украине, но за что бы ни брался – получал анонимные письма с предупреждениями, что мне никто не даст работать и дальше будет только хуже. Сначала я относился к этому скептически, ведь думал: кому сегодня не угрожают? Но в итоге получалось так, что каждый мой шаг заканчивался минусом.

В то время у меня было немало знакомств с интересными композиторами, это и стало одной из главных причин моего выезда за границу. После подписания контракта на подготовку сольного проекта с последующим сотрудничеством с лейблами мне на время предложили переехать в Италию. Если говорить о моем стиле – классический кроссовер, то самые сильные исполнители в этом жанре именно итальянцы. Италия – интересная страна для творческой жизни, но не всегда для творческой реализации. Еще во время учебы в консерватории меня интересовала заграница как возможность расти, изучать языки, расширять мировоззрение – и как личности, и как певца.

Сейчас я проживаю в Чехии. Недавно, после долгой паузы, заказал студию, в которой записывала одну из своих работ певица Леди Гага, и выпустил первый сингл "Сокол". Он отражает мое состояние души, мое единение с украинским народом в борьбе за свободу и волю. В этой песне есть художественный образ украинца, и именно она пробудила во мне желание прервать длительную паузу молчания. Через нее я постепенно буду возвращаться в информационное пространство Украины, буду действовать по зову сердца. Блокировка сейчас вряд ли возможна, ведь раньше она происходила на уровне телеканалов и радиостанций. Да и Украина сегодня уже совсем другая, чем в 2010–2015 годах.

– Получается, ваш коллега Анатолий Матвийчук был прав, когда в Facebook высказал мнение, что вас, как и Ивана Красовского, вытеснили с украинской сцены?

– Я читал то сообщение и уважаю мнение Анатолия Матвийчука как мастера – он поднимает в обществе много важных тем. Но та публикация меня немного ранила, ведь я не могу с ней не согласиться... В любом случае происходил системный процесс блокирования всего, к чему я пытался приобщиться. Возможно, это была личная неприязнь кого-то из высоких кабинетов.

В Украине самое слабое место – это борьба за личность. Не могу не вспомнить певца Василия Слипака, который имел невероятный баритон. Мы похоронили его как Героя, но почему мы не знали Василия Слипака, когда он был жив? Почему о нем заговорили только тогда, когда он вернулся из Парижа, стал на защиту страны и погиб на войне в 2016 году? Что-то в нашем обществе не так. Мы должны были бы гордиться Слипаком еще до войны – осознавая, что есть люди с такой гражданской позицией, таким патриотизмом и таким талантом.

Я человек принципиальный, поэтому и неудобный. У меня есть и патриотизм, и чувство собственного достоинства. Я никогда не буду марионеткой и никому не буду служить. Таким личностям невероятно сложно строить свою жизнь в Украине, проходить свой путь и удерживать волну успеха. Не хочу сейчас акцентировать на себе, потому что многие талантливые люди выехали за границу, выступают по всему миру, а в Украине о них часто не вспоминают – так как они здесь "не нужны". В Украине нужны только те, кто горланит в определенных политических конъюнктурах различных групп. Мне это неинтересно.

– Чем вы зарабатываете на жизнь в Чехии?

– Частично я занимаюсь музыкой, но не люблю в ней слово "коммерция". Коммерция должна быть фидбеком, а не трендом или целью. Ты находишь собственную философию, открываешь себя как музыкант, несешь в мир то богатство, которым наградил тебя Бог, и максимально выполняешь свою миссию. А коммерция – это уже задача музыкального маркетинга: помочь тебе зазвучать для той аудитории, которая почувствует в тебе потребность музыкального продукта. И это, по моему мнению, должны понимать все музыканты.

В то же время есть осознание, что, кроме музыки, нужно строить бизнес. В Европе это сделать значительно проще, чем в Украине. Самое главное здесь – прогнозируемость и ощущение защищенности со стороны государства.

– Следите ли вы за украинским шоу-бизнесом?

– Я заметил, что после исчезновения артистов из так называемого ближнего зарубежья в украинском шоу-бизнесе появилось большое количество талантливой молодежи. Сейчас это их время, их музыка и их мышление. Музыка сегодня – это не только голос, но и философия. Ведь продавать себя как вокалиста сейчас очень сложно. Работают такие форматы, как TikTok и Reels, где за несколько секунд нужно заинтересовать человека, чтобы он захотел слушать тебя дальше.

В то же время я замечаю тенденцию, которая меня настораживает: многие современные авторы увлекаются искусственным генерированием. Это может привести к тому, что вскоре многие исполнители вообще перестанут сотрудничать с композиторами. А такие понятия, как авторы песен и текстов, рискуют быть замененными ChatGPT и другими генеративными инструментами.

Я слушаю почти всех украинских исполнителей, чтобы понимать, что происходит: кто какую музыку создает и какие треки "выстреливают". Конечно, мы можем давать оценки многим, но пусть это делают слушатели. Самое неблагодарное дело – критиковать или оценивать творчество, ведь творчество является формой самовыражения. Есть, например, академическая музыка. Я окончил консерваторию, и, когда на экзамене поешь Верди, Шуберта, Моцарта или Бетховена, там существуют четкие каноны и требования к каждому певцу. Перед тобой – авторитетная комиссия, оперные исполнители, поэтому, безусловно, каждая нота находится под пристальным профессиональным контролем. А что касается шоу-бизнеса, то как можно критиковать, скажем, Fiїnkа? Это ее видение, ее внутреннее состояние, ее творчество. Поэтому шоу-бизнес – это совсем другая плоскость, он работает по другим законам.

В мире музыка и артисты делятся на жанры. Если ты работаешь в классическом кроссовере, джазе, попе, фолке или даже в хаосе, на концерты приходит соответствующая публика. То есть жанр выбирает своего слушателя. Именно так происходит определенная селекция и формируются музыкальные тренды. Но за этими трендами, опять же, стоит целая инфраструктура – музыкальные каналы, паблики, плейлисты. А кому принадлежат эти плейлисты и стриминговые платформы? Они принадлежат крупным лейблам, крупным компаниям. Поэтому большинство артистов, которые стали мировыми брендами, которые "выстрелили", вряд ли смогли бы этого достичь без поддержки и без серьезных инвестиций. Это уже большой, мощный шоу-бизнес, который в Украине только начинает формироваться, ведь доминация российского шоу-бизнеса долгое время была здесь чрезвычайно сильной.

Когда же сегодня я вижу программных директоров, которые всю жизнь общались на русском языке, которые говорили мне: "Лазарович, пой на русском!", мол, украинские песни им неинтересны, а теперь вдруг переобулись в больших патриотов, я понимаю – в Украине действительно что-то происходит. Главное, чтобы впоследствии они снова не переобулись.

– Но хорошо, что даже за границей вы следите за творчеством украинских артистов. Ваш коллега Игорь Балан, лидер группы "Аква Вита", в интервью нам говорил, что сегодня очень трудно сделать новое имя.

– Если мы откроем Spotify или Apple Music, я без проблем назову 50 мощных современных украинских треков и новых имен. За такой короткий период появилось столько артистов! Значит, кто-то смог и это не так уж и сложно.

Имея консерваторское образование, я слушаю разную мировую музыку, но при этом внимательно слежу и за украинской. Потому что это часть моей жизни, это моя Родина и мне не безразлично, как она развивается. Например, Jerry Heil, Tayanna, Злата Огневич, Джамала – это прекрасные вокалистки. И таких музыкантов можно назвать еще очень много. Как этого не видеть? Для этого надо просто закрыть глаза. Если у кого-то что-то сложилось – слава Богу, я за них искренне рад.

Знаю, что Игорь Балан – прекрасный музыкант. У него было свое время, и я могу пожелать ему всего только самого лучшего – чтобы у него были только трендовые хиты. Я просто с ним немного не согласен, потому что все-таки у нас есть прекрасная украинская музыка. Если взять Василия Зинкевича, Тараса Петриненко, Иво Бобула, Нину Матвиенко – это украинские бренды, на которых молодежи стоит равняться. Но недооценивать молодежь также не стоит. Завтра она станет этими же брендами, поэтому заслуживает кредит доверия.

И самое главное – у нас начали объединяться поколения. Исполнители уровня Иво Бобула делают коллаборации с молодыми артистами, шоу-бизнес взрослеет. И это очень важно. Потому что если не будет объединения, то не будет и взаимоуважения между поколениями музыкантов – возникнет такой же бардак, как в политике. Мне хочется, чтобы культура шла впереди политики, чтобы мы не брали пример с этих недочеловеков. Извините, но я не могу назвать людьми тех, кто во время войны занимается коррупцией и покрывает ее.

– Вы упомянули певицу Jerry Heil, которая вошла в список финалистов нынешнего нацотбора. Как вы относитесь к тому, что артисты, которые уже участвовали в Евровидении, подаются снова?

– Она еще не раскрылась там полностью, ведь выступала не сольно. Согласно правилам конкурса, артист может участвовать в нем неограниченное количество раз, даже представляя разные страны. Поэтому Jerry Heil имеет полное право снова податься на Евровидение, и это будет отличный выбор.

– Оля Полякова тоже подавала заявку на нацотбор на Евровидение 2026, несмотря на действующие ограничения для артистов, выступавших в России после 2014 года. Она обращалась к "Суспільному" с просьбой изменить правила, однако получила отказ. Как вы считаете, имеют ли украинские артисты, которые гастролировали в стране-агрессоре после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе, право участвовать в национальном отборе?

– Это очень сложный вопрос. Я знаю Олю, мы выступали на разных телепроектах, у меня к ней прекрасное отношение. Она хорошая артистка, замечательный человек, чрезвычайно профессиональный. Полякова сделала значительный вклад в поддержку Вооруженных сил Украины и национального духа, дала большое количество концертов. Она вместе с Мишей Ясинским апеллирует к тому, что именно это могло бы стать основанием для исключения. И вообще такое исключение было бы возможным, ведь она действительно сделала очень много и активно выступает за рубежом. Я знаю, что там ее очень любит украинская публика, и это могло бы положительно повлиять на голосование на Евровидении и результат. Оля была бы серьезной конкуренткой для всех участников, если бы не одно "но".

Уже были прецеденты на Евровидении, когда артистов снимали с конкурса, – в частности Алину Паш из-за ее поездки в Крым в 2015 году. Такие истории делают невозможным участие Оли в нацотборе, но Полякова является самодостаточной артисткой, и я не думаю, что Евровидение будет определять ее дальнейшую судьбу. Это не настолько важный случай, чтобы сегодня в обществе, в том числе в шоу-бизнесе, из-за этого возникали конфликты.

– У вас нет ощущения незакрытого гештальта в отношении Евровидения? Не хотели бы вы когда-нибудь снова попробовать свои силы?

– Евровидение каждый год сопровождается скандалами. У меня был такой период в жизни, когда я к этому привык. Но могу вам сказать, что я скорее поеду на Олимпиаду, чем начну готовиться к Евровидению (смеется). Для меня Евровидение уже не является актуальной темой. Гештальт не до конца закрыт, но он остался в прошлом.

– Это правда, что вы писали письмо бывшему президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой дать вам возможность представить Украину на Евровидении 2010?

– Нет, это была элементарная подстава. Я этого письма не писал, не подписывал и не имею к нему никакого отношения. Это "письмо" распространили люди, которые не хотели, чтобы я попал на Евровидение, и стремились максимально меня опорочить. Это была тотальная дискредитация. Куда бы я тогда ни обращался, мне отвечали, что ничем не могут помочь. Я владел информацией, что в Украине для меня перекрыты все каналы, телевидение и шансов нет.

– В начале 2000-х годов у вас было очень много друзей в странах Балтии и России. С кем-то сегодня поддерживаете отношения?

– Когда началось полномасштабное вторжение, я получил очень много сообщений: мол, как там твои друзья из Москвы, ты с кем-то общаешься. Отвечаю четко: с 2014 года я ни с кем не поддерживаю никаких контактов.

До 2013 года, как и многие украинские артисты, я ездил в Москву с выступлениями, но на российский шоу-бизнес не претендовал – находился в творческом поиске. Да, я общался со многими россиянами, которые относились ко мне с уважением. Некоторые звонили, приезжая в Киев, и удивлялись, почему я не вовлечен в продюсерские проекты. Я работал солистом эстрадно-симфонического оркестра под руководством Михаила Финберга, у меня много друзей в странах Балтии. Во время участия в фестивале "Новая волна" я не чувствовал никакого унижения – артисты топового уровня общались с уважением, конфликтов не было.

После оккупации Крыма и войны на Донбассе моя жизнь кардинально изменилась. Сегодня тема российского шоу-бизнеса для меня закрыта навсегда. Когда Украина находится под ракетами и бомбами России, не может быть речи о коммуникации или сотрудничестве.

– В Instagram я видела фотографии 2016 года, на которых вы с телеведущей Лерой Кудрявцевой, композитором Игорем Крутым и другими путинистами...

– Эти фотографии были сделаны еще в 2008 году – на банкете по случаю дня рождения Игоря Крутого. В 2016-м я просто выложил их, когда начал восстанавливать свои страницы и публиковал материалы как часть собственной творческой истории. Потому что это была моя жизнь, понимаете? Я очень много фотографий удалил, но некоторые оставил – чтобы не создавалось впечатление, будто я вообще исчез. Также я убрал со своего YouTube-канала российские песни, однако часть из них до сих пор есть на других каналах, к которым я не имею никакого доступа.

Сегодня Россия забрала у нас реальность, забрала возможность жить в нормальной, адекватной стране. Но историю забрать невозможно. В свое время у нас складывались действительно хорошие отношения – было много дружеских моментов с российскими артистами, и многие украинские исполнители тогда на них равнялись.

– После истории с Евровидением у вас не возникало мыслей строить музыкальную карьеру в России? Насколько я поняла, там вас ценили больше, чем в Украине?

– После 2013 года мне каждый год звонили с Первого канала России и предлагали сотрудничество, в том числе на теме Евровидения. Они хотели, чтобы я публично заявил, что якобы Украина меня уничтожила, что я стал жертвой Евровидения, что был готов ехать, а "плохая украинская власть" меня недооценила. Могу вам сказать одно – каждый раз я отказывал и не давал им никаких комментариев. Потому что украинская власть – это не Украина.

– Ваш коллега Василий Герелло не был таким принципиальным и прекрасно живет в России

– Я знаю. Василий Герелло полностью сформировался в России, по своей философии и психологии он уже русский человек. И 90% тех, кто сегодня обливают его грязью, поступили бы так же, как он, и очень мало кто поступил бы так, как я. Потому что, когда меня как артиста уничтожают в Украине, а потом предлагают сотрудничество в России, я отказываю. Мало кто действует по совести – в основном действуют по карману. Многие украинские исполнители остались по той причине, что их просто не приняла Россия. Есть лишь единицы, которые действительно отказались от очень многого.

Сейчас многие артисты перешли на украинский язык – и это хорошо, респект им, пойте на украинском. Я никогда не поднимал языковой вопрос, потому что считаю его чрезвычайно болезненным. Я украиноязычный человек, мои родители всю жизнь разговаривали на украинском, я очень люблю Украину. Но у меня есть много друзей, которые говорят на русском. Разве я теперь должен каждый раз оправдываться за то, что когда-то пел русские песни? Такое было время. Даже на Прикарпатье – на свадьбах или в колыбах – музыканты исполняли российские композиции. На радиостанциях главным условием для украинских артистов было петь на русском. Тренды задавали и владельцы радио, и программные директора. Так было. А теперь об этом все забыли. Вы же сами создали ту реальность, в которой мы сегодня живем!

Я бы очень хотел, чтобы эти искусственные вопросы сняли. Потому что когда видишь политиков, которые в повседневной жизни разговаривают на русском, но при этом призывают насильно украинизировать всех, фактически раскалывая общество, то я, наверное, чего-то в этой жизни не понимаю. Запад Украины годами называли националистами и бандеровцами, хотя мы – адекватные, искренние и приветливые люди. Те, кто ездил в Ворохту, Буковель или Яремче, знают: там человека принимали на любом языке. Конечно, не сейчас. Во время войны отношение к русскоязычным очень обострилось, потому что погибло слишком много наших ребят. И, к большому сожалению, язык сегодня частично стал большой бедой.

Но мы должны осознать: этот болезненный вопрос рано или поздно придется решать. Я не за русский язык, но и не против него, потому что убежден, что даже после войны половина украинцев на нем будет говорить. Я – за мир в собственном доме. Я – за то, чтобы мы не ссорились между собой. Я – за украинский язык как государственный, но и за возможность без проблем пользоваться другими языками, как это происходит во многих успешных странах – во Франции, Швейцарии или Сингапуре. Нам нужно найти формулу решения этого вопроса, потому что он действительно страшный, болезненный и трагический.

– Вы часто ездили на гастроли в Донецк. Что вам больше всего запомнилось из тех поездок?

– Мои воспоминания о Донецкой области – одни из лучших. В 2005 году я участвовал в конкурсе вокалистов "Отчий дом", где получил гран-при. В жюри тогда были Александр Злотник, Евгения Мирошниченко, а председательствовал беларуский композитор Игорь Лученок.

Для меня Донецк всегда был украинским – у меня там очень много друзей. Это прекрасные люди, такие же, как и на западе Украины: они разговаривали на украинском и русском языках. Но политика сделала все, чтобы расколоть и стравить мирных людей – как на Донбассе, так и на Прикарпатье. И это страшная трагедия...

Однажды я возвращался с концерта – дорога была в ужасном состоянии. Мы попали в яму, пробили колесо, и не было ни одного человека, который бы проехал мимо, не остановившись и не спросив, чем помочь. И каждый раз к нам обращались на украинском языке и говорили, что им стыдно за состояние своих дорог.

Зато воспоминания о Севастополе у меня крайне негативные. Помню, как во время одного из концертов на городской площади я исполнял украинские песни, а из-под сцены агрессивно кричали: "Пой русские песни!" Меня не напугать выкриками из толпы, но это происходило систематически. Уже тогда было очень заметно, что там происходила тотальная русификация, – и это было мне совершенно не по душе.

– Вы принимали участие в фестивале "Славянский базар". Как сложились ваши отношения с Таисией Повалий, которая тогда была в жюри?

– С Таисией Повалий у меня не сложилось – как, впрочем, и у нее с Украиной. Она тогда открыто меня осудила. Знаете, есть понятие толерантности: артист может выступить лучше или хуже, но представитель страны, который сидит в жюри, обычно поддерживает своего. Я не понимал ее поведения на "Славянском базаре", особенно учитывая то, что она публично поддерживала российского артиста Евгения Гора, за которого тогда там буквально все боролись. Позже мы пересекались на отдельных выступлениях – общение было сугубо формальным: как с Игорем Лихутой, так и с ней.

После всего, что сложилось со мной в политическом смысле, я никого не осуждаю – Бог им судья. Они выбрали свой путь, как и Ани Лорак. Я их не понимаю, но это их дорога. Если страна дала тебе жизнь, поддержку и возможность реализоваться – так, как это было с Повалий, которая сформировалась как артистка именно в Украине и получила здесь все почести, – то по крайней мере стоит быть благодарной людям. Ани Лорак – другая история. Это типичный бизнес-проект, чистая коммерция. Я считаю, что они даже не стоят того, чтобы о них вспоминать.

– А из украинских коллег с кем вы поддерживаете отношения? Есть кто-то, кто говорит вам: "Василий, когда наконец приедешь? Тебя здесь так не хватает!"?

– На самом деле душевных коллег много, в основном это авторы. Я общался с Александром Злотником – он говорил мне: "Василий, жаль, что ты так надолго замолчал. Было бы прекрасно, если бы ты вернулся, твой голос должен звучать". И я действительно хочу приехать. Мне хочется творить в Украине. Но, мне кажется, всему свое время – нужно получить ответы на все свои вопросы.

– Светлана Лобода была вашей коллегой в мюзикле "Экватор". Понятна ли вам ее позиция относительно войны?

– Со Светланой Лободой, как и с Тиной Кароль, которая также участвовала в этом мюзикле, мы неоднократно пересекались на корпоративах и очень хорошо общались. У нас было такое ощущение, будто мы виделись буквально вчера – еще после "Экватора".

Светлана – большая трудоголичка, прекрасный музыкант и человек. Когда меня травили во время Евровидения, она всегда корректно и с уважением обо мне отзывалась, тогда как многие другие коллеги предпочитали молчать или фактически становились соучастниками буллинга. Вы читали, как меня тогда хейтили?

– Да, читала.

– Тогда позвольте задать вам вопрос: читали ли вы хотя бы одно мое интервью, в котором я кого-то оскорбил?

– Нет.

– Потому что я понимаю: многих использовали против меня – в частности Виталия Козловского или MamaRika, которые публично поливали меня грязью.

– Да вы, наоборот, о Виталии Козловском хорошо отзывались...

– Я обо всех хорошо отзываюсь. Это не значит, что я слабый человек или не имею собственного мнения. Но я считаю, что опускаться до уровня хейта в отношении своего коллеги – низко. Если у кого-то есть ко мне вопросы, пожалуйста – у меня есть телефон, есть социальные сети, можно написать или позвонить напрямую.

Во время нацотбора на Евровидение журналисты распространили якобы от имени покойного Кузьмы довольно неприятную реплику в мою сторону. На одном из корпоративов мы с ним встретились и я прямо спросил, действительно ли он такое говорил. Кузьма заверил меня, что никаких комментариев не давал. Тогда возникает вопрос: кто это писал? К сожалению, не все журналисты у нас уровня Олега Вергелиса – человека, который умел тонко собрать мысли, правильно их подать и профессионально работать со своими героями. Это был действительно большой художник в своем деле.

Возвращаясь к вопросу о политической позиции Светланы Лободы. Лично я с ней на эту тему не разговаривал, а все, что появляется в интернете, не всегда является объективной или проверенной информацией. Из этических соображений могу сказать только одно – я не вижу в ней человека, который сегодня должен быть в центре внимания из-за политической позиции.

– А как вы относитесь к тому, что она продолжает давать концерты на русском языке?

– Есть много вопросов к каждому артисту – даже ко мне их можно найти. Все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. В данном случае я не могу судить Светлану Лободу за то, что она не перевела свои песни на украинский язык. Я не знаю ее жизненный путь и не знаю, перед кем и какие обязательства она имеет.

– В прошлом году, после 16 лет брака, вы развелись с женой. Можете рассказать о причине такого решения?

– Так сложилось, что наши дороги разошлись. Это был долгий совместный путь, и я очень благодарен Оле за него. Мы были не только супругами – мы много работали вместе. Но определенные жизненные обстоятельства привели к тому, что мы приняли совместное, дружеское решение расстаться и дать друг другу возможность развиваться собственными путями. Я желаю ей только всего наилучшего. Это не была история о драмах или скандалах, которые могли бы заинтересовать масс-медиа.

– Сейчас ваше сердце занято?

– Уже да. Хотя, если честно, я не думал, что буду спешить с отношениями. Хотел больше сконцентрироваться на себе и творчестве, но жизнь продолжается – я встретил девушку. Хотя все начиналось с дружбы.

– А какие у вас воспоминания о вашем детстве? Из какой вы семьи?

– Воспоминания очень хорошие. Я из простой семьи: родители всегда ставили высокую планку, хотели построить дом, поэтому много работали и часто ездили на заработки. Я вырос в семье, где хорошо знали, что такое труд, цель и ответственность, где понимали цену деньгам. На нашей улице жило много детей, мы проводили время вместе, но дозированно, потому что папа всегда все планировал так, чтобы "были не только гульки". У него даже была любимая фраза: "Что, ребята, нечего делать? Я вам сейчас найду!" (улыбается). Поэтому дисциплина у нас была обязательно – без нее человек как молекула в хаосе.

– А вы действительно ходили в школу 10 километров пешком?

– В селе, где я родился, было всего девять классов, поэтому в 10–11-й приходилось ходить в соседнюю школу. Это четыре километра в одну сторону и четыре обратно – по каменистой дороге. Кроме того, уже с шестого или седьмого класса я ездил в музыкальную школу в другое село. Автобусы тогда ходили не так часто, как сейчас.

– Но это было ваше желание, правильно? Или родители заставляли?

– Нет, это было мое очень сильное внутреннее желание. Если я за что-то брался, то должен был довести дело до конца – для меня это было почти фанатично.

Однажды после занятий в музыкальной школе на остановке меня избили четверо мужчин в возрасте примерно 30–40 лет. Они увидели, что я стоял один, и начали требовать деньги, которых у меня просто не было. Тогда они затащили меня за остановку, схватили за волосы и били головой о стену так, что я потерял сознание. Когда пришел в себя, не понимал, где нахожусь. Они вернулись и снова начали бить. Придя в себя во второй раз, я воспользовался тем, что они распивали алкоголь, и побежал в музыкальную школу, которая уже почти закрывалась. Я попросил вызвать полицию, но учителя испугались – правоохранителей так и не вызвали. Это было довольно дикое время, если честно. Но даже эта ситуация не отобрала у меня желание ходить в музыкальную школу.

– Не скучаете по сцене в Украине?

– Конечно, я скучаю, но время от времени все же выхожу на сцену – имею частные выступления. В то же время психологической зависимости от сцены у меня нет. Я человек немного интернациональный: люблю познавать новое, открывать другие места. Но есть вещи по-настоящему ценные и дорогие. У меня есть два города, которые для меня святые. Киев – это первые победы, первые эфиры, выступления на самой большой сцене страны, большая история, консерватория, друзья. Второй город – Ивано-Франковск. Именно там были университет, учеба, друзья, мой учитель Михаил Стефанюк, там живет мой брат с семьей. Ивано-Франковск сформировал меня как личность.

Я всегда был человеком с характером – иногда даже проблемным, потому что хотел развиваться, петь и очень остро чувствовал несправедливость. Сейчас понимаю: это не лучшая черта. Потому что несправедливости как таковой не существует – есть закономерности, по которым живет общество, и мы должны научиться их принимать.

Вот война – это справедливо? Нет, это несправедливо. Но мы вынуждены принимать объективную сторону жизни: чем честнее и трезвее мы видим реальность, тем лучше можем прокладывать собственный путь, не глядя на мир сквозь розовые очки. Все творческие люди немного идеалисты – мы рисуем себе мир таким, каким хотели бы его видеть. Но мир таков, каков он есть.

Я еще со школы хорошо знал математику, поэтому считаю: логическое и критическое мышление должны идти впереди творческого. Мы должны понимать и видеть реальные обстоятельства, но при этом не забывать, что мы люди. Не забывать самого понятия "человечность". Потому что сегодня многие теряют ее, сосредотачиваясь только на материальном. Поэтому важно уметь балансировать. Именно Ивано-Франковск научил меня балансу, Киев – выживать и становиться на ноги, а Европа открывает более широкое мировоззрение.

Я горжусь украинской музыкой, народной культурой, Украиной в целом. И знаю, что еще многое смогу сделать. Самое ценное, что потеряно, – это время, и именно по нему я жалею. Но, с другой стороны, сколько людей были вынуждены покинуть свои профессии, уехать из Украины, остаться без домов, семей, друзей, без привычной среды. Сколько людей получили инвалидность – как физическую, так и психологическую, сколько погибло, а сколько детей потеряли родителей! Поэтому говорить о том, что тебе "не дали петь", сегодня по меньшей мере неуместно.

Поэтому это не большая трагедия. Это время я использовал для изучения языков, чтения книг, укрепления психологического и интеллектуального состояния, в конце концов – для познания самого себя. Очевидно, оно было мне дано не просто так: возможно, чтобы вернуться с более качественным мышлением, более четким видением себя, более глубоким и эмпатичным ощущением аудитории. В любом случае это большой внутренний труд. Поэтому если артиста где-то нет – это не значит, что он перестал быть артистом. Это значит, что есть причины, о которых он не говорит. Самое главное – оставаться собой и не сдаваться.

