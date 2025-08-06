'Как пирог в масле'. Заслуженный артист Украины рассказал о певце-предателе из Буковины, которого 'согрела' жена Дмитрия Медведева

Заслуженный артист Украины и баритональный тенор Иван Красовский раскрыл, что сейчас с оперным певцом Василием Герелло, который родился в Черновицкой области, однако теперь активно поддерживает кровавую политику Кремля и войну на родине. По словам исполнителя, предатель прекрасно чувствует себя в стране-агрессоре, находясь под крылом жены экс-президента РФ Дмитрия Медведева – Светланы.

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А вот если Герелло вдруг вздумает вернуться в родное село Васлововцы, ему точно не стоит ожидать теплого приема. Об этом артист рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Насколько я слышал, Вася Гарелло "согрет" женой Дмитрия Медведева, бывшего президента России, что он там как пирог в масле под этой "крышей". Не знаю, что он там делает, но Герелло уже с ними завязан. Ребята из Черновцов говорят, что если Вася приедет в свое село Васлововцы, то будут бить его", – высказался певец.

Прокомментировал Иван Красовский и то, что предателя заочно осудили на десять лет лишения свободы. Заслуженный артист Украины отметил: "Ну и правильно сделали. Хотя как певец он тогда подавал такие надежды..."

Напомним, что Винницкий городской суд вынес приговор Василию Герелло в начале этого года. Его признали виновным в поощрении войны и заочно арестовали. За пророссийскую деятельность был наказан и другой предатель – музыкант Джанго (настоящее имя – Алексей Поддубный).

"Они признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганде войны (ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины)", – сообщил Офис генерального прокурора.

Еще в 2014 году Герелло и его коллега активно поддерживали оккупацию Крыма и Донбасса. После 24 февраля 2022-го они неоднократно выступали с публичными заявлениями, основной целью которых является "отбелить" террористическую войну России против Украины.

Полное интервью с Иваном Красовским читайте на OBOZ.UA в четверг, 7 августа.

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