'Русский язык на нас не нападал'. Игорь Балан – о тайнах 'Аква Виты', подставе на 'Х-Факторе' и хейте 'почему не на фронте'

Участник самого популярного коллектива 1990-х годов "Аква Вита", кумир миллионов девушек Игорь Балан сегодня и дальше продолжает музыкальную карьеру, выступая с младшей дочерью. Несмотря на распад легендарной группы, разочарование в шоу-бизнесе и финансовые трудности, он не теряет надежды, пишет песни, ведь считает творчество делом своей жизни.

В откровенном интервью OBOZ.UA певец вспомнил, как в начале 2000-х все украинское уничтожалось, поэтому, чтобы выжить, он вынужден был писать песни на русском языке. Также Игорь Балан прокомментировал конфликт между коллегами по "Территории А" – Юрком Юрченко и Виктором Павликом, объяснил, почему считает лидера группы "Ван Гог" Игоря Добрянского самым мудрым из всех, поделился, насколько тяжелым было сотрудничество с Ириной Филатовой из-за ее звездной болезни, и рассказал, как его подставили на "Х-Факторе".

– Игорь, вас не раздражают заголовки вроде "Где сейчас" или "Куда исчез Игорь Балан"? Или, наоборот, приятно, что о вас не забывают?

– Раздражают, но, в принципе, причину я знаю. Сейчас очень замусорено информационное пространство, критическая масса не формируется. То есть сделать какое-то новое имя очень трудно. Например, раньше было около десяти каналов, мы покупали телевизионную программу и смотрели, какие можно фильмы посмотреть. Сейчас 150 каналов – обо всем и ни о чем. Телевидение просто для фона, оно потеряло свою важность. Музыкальных передач уровня "Территория А" нет.

Такая же ситуация в интернете. Если заходишь на YouTube, можно что-то найти, только если забивать в поиск. В противном случае – что ему вздумается, то и генерирует. В TikTok так же. Одно залетает, другое нет. По каким критериям это работает, непонятно, логики нет. Поэтому каждый слушает то, что ему где-то попалось и на что подсел. У меня дочь-подросток, и я до сих пор не могу понять, что ей нравится из музыки.

У меня около семи сотрудничеств в месяц. Сегодня это основная моя работа, потому что по понятным причинам концертной деятельности практически нет. Мы отъездили на благотворительность первые два года с начала полномасштабного вторжения, но она почти закончилась, потому что государство душит. Ему безразлично, как ты справляешься даже с банальными коммунальными счетами! Поэтому иногда я отказываюсь от благотворительной деятельности, потому что надо самому выживать. Например, когда заходишь в супермаркет, благотворительности нет! Никого не волнует, что там у тебя и как. Но почему-то, если артист поехал немного заработать, смотрят с осуждением. Вот я этого не понимаю. Сами стоят на базаре, продают продукты за все деньги мира, капусту невозможно купить, а кому-то песни спеть за деньги – нельзя! Потому что, мол, не ко времени! Так давайте отменим культуру, кино, театр и будем просто страдать!

Как ни парадоксально это прозвучит, надо переключаться. Во время массового обстрела Киева 31 июля реально было страшно! Но я гоню от себя эти мысли, потому что жить в постоянном страхе невозможно. И музыка или любое искусство – отвлекают.

– Известная ведущая Маша Ефросинина высказала мнение, что в 2000-х годах музыкальные артисты начали петь на русском языке, потому что таким был запрос аудитории. Согласны с этим? Ведь в свое время "Аква Вита" и другие украиноязычные музыкальные группы собирали стадионы.

– Зачем создавались медиа? Для того, чтобы менять восприятие у людей, чтобы формировать общее мнение. И это касается не только политики, но и музыки. Часто бывало такое, что песню услышал, и с первого раза она вообще никакая. А потом где-то второй, третий раз послушал – и тебя "вставило". То есть понравилось по-настоящему. Мало того, настоящие творческие песни, как правило, с первого раза и не "цепляют". Поэтому когда именно тебя постоянно предлагают по радио или телевидению, то больше шансов, что человек поймет, почувствует любовь и вдохновение, которые ты закладывал в эту песню. А если тебя показали один раз где-то, мало будет "выхлопа". А где, куда исчез? Если же ты "светишься" в медиа, люди это видят, они больше подписываются на твои каналы.

После "Территории А", после ее успеха Россия скупила все каналы, телевидение и радио. По-моему, у нас осталось только радио "Проминь", а все каналы показывали что? "Иванушки International", Hi-Fi и так далее. То есть медиа изменило общественное мнение, люди начали кайфовать от другого. Потому что, когда долго что-то звучит, в какой-то момент хочется переключиться на другое. Этим и воспользовались. Поэтому действительно на это был запрос. Все должно быть равномерно, а тогда шла постоянная борьба – русское или украинское. Также на теме языка пытались "раскачать" Украину. И им это удалось...

– Поэтому в 2001 году вы выпустили сольный альбом "Вьюга" на русском? Хотели подстроиться под тогдашние условия?

– Я был свидетелем того, как полностью зачищали теле- и радиопространство от украинского. "Территория А" уничтожалась максимально. Много ошибок, конечно, наделали и в "Территории А", и я, в частности. Но то, что происходило уничтожение, это однозначно. Наверное, как говорится, успех не прощают, потому что я на себе это видел максимально: только ты заходишь – тебя пытаются вытолкнуть. Это было не очень приятно. Мы не могли вообще никуда "продвинуться". Все слушали русские песни. Всем это нравилось, и все наблюдали, как мы потихоньку умираем. Никто ничего не сделал. Именно это и заставило писать русские песни – нам надо было выжить.

Сейчас я работаю очень со многими артистами, и может, это нескромно, но профессионалов моего уровня не так много. Этому тоже есть объяснение: всем надо питаться, жить как-то, правильно? Если бы вселенная работала по принципу "все для талантливых и трудолюбивых, а бездарным и ленивым ничего"... К сожалению, у неталантливых есть другие таланты – они хорошо локтями проталкиваются.

– Вы переводите свои давние хиты на украинский? Вообще – вам трудно было переходить с русского?

– Абсолютно нетрудно, главное – переключаться. Бывает, что я общался с кем-то на русском, после чего с другими людьми перешел на украинский. Вот как с вами сейчас, для примера.

Хиты из альбома "Вьюга" не перевожу, кроме тех, которые нужны для работы на концертах. Пусть остаются в истории. Но, например, песню "Сяйво зеленого міста", которую исполняю в дуэте с Виктором Павликом, я считаю достойной перевода, потому что, на мой взгляд, это что-то рядом с гениальным.

– Недавно певец и военный Юрко Юрченко заявил, что разорвал многолетнюю дружбу с народным артистом Украины Виктором Павликом, назвав его "политическим бисексуалом". Под постом Юрченко вы оставили комментарий: "Зашел прокомментировать и завис"...

– Потому что сначала хотел написать одно, но потом показалось, что это неуместно... Юрко всегда был таким хулиганом. Неважно, кто у кого работал на выборах, – всем надо выживать. Когда человек занимается бизнесом, то какое предложение принимает? Правильно – более выгодное. А у нас почему-то всегда виноваты музыканты, потому что поехали заработать копейку. С другой стороны, это противоречит морально-этическим вопросам. Поэтому я придерживаюсь мнения: что было, то было.

– Насколько я поняла, Юрка Юрченко триггернуло то, что Виктор Павлик пошел на могилу к путинисту Яну Табачнику в Тель-Авиве...

– Не надо забывать, у кого какие корни! Если он искренний украинец, то я его поздравляю! Некоторые имеют еврейские корни. Кроме этого, они были в хороших отношениях. Ян Табачник был престижным, все ходили на его концерты. Поэтому я против таких "разборов полетов" 30-летней давности. Почему Юрко не вспомнит, как в Москве работал? Тогда было одно, сейчас другое.

"Нас не догонят" российской группы "Тату" звучала просто из всех дыр! А кто это заказывал? Кто слушал вообще? Как они посмели такое делать? Но поднимите руку, кто это не слушал. Не будет таких рук. Никто тогда не знал, что эти люди [русские] со столь ужасной душой! Очень долго притворялись нашими "братьями". После публикаций 31 июля (в ночь на 31 июля армия РФ атаковала Киев беспилотниками и ракетами. – Ред.), где столько погибших, руины, они в комментариях устроили "хохот"...

Возможно, мы сами где-то в чем-то виноваты, потому что еще с 90-х все шло не туда. Все занимались только тем, чтобы набить карманы... А теперь у нас война, которую вообще не знаю, как останавливать.

– Кроме Виктора Павлика, вы сотрудничаете с Анатолием Матвийчуком, El Кравчуком, Игорем Добрянским ("Ван Гог"). Какие отношения у вас сложились с коллегами по "Территории А"? Кого-то считали своим главным конкурентом?

– Я тогда вообще не думал, кто мой главный конкурент. Просто знал, что все делаю правильно. Когда нужно было попасть на фестиваль "Червона рута", недостаточно просто записать песню. Надо обойти конкурентов, привлечь внимание журналистов. Тогда это не работало, как сейчас: на кухне наделал какую-то фанерку, что-то напел – и уже в TikTok "суют". Причем набирают просмотры такие глупости, что просто слов нет.

Хотя я им сам вынужден пользоваться, потому что на данный момент это единственная платформа, которая может тебя показать всем. Facebook, Instagram или YouTube уже не работают. Это такая сельскохозяйственная штука на 15 друзей и нескольких родственников. Еще десять лет назад они работали, но сейчас все изменилось. На одном из аккаунтов пробовал рекламу заказывать, но потом я понял, что это все тоже "лохотрон", потому что они сняли деньги, накрутили просмотры, а никто ничего так и не видел. Ситуация очень печальная.

Так же сделали с рынком аудиомузыки. Зачем что-то фильтровать, делать каких-то звезд – пусть все поют и за счет трафика просто забирают деньги. Люди вообще настолько "зажрались"! Мало того, что все бесплатно слушают, еще и претензии пишут: "Не такое!" Так и не слушай, если "не такое"! Зачем заходить на страницу и хейтить? Слава Богу, что в 1996-2001 годах не было никаких соцсетей! Такой кайф был! Человек, которому не нравилось то, что я делаю, максимум мог плюнуть в телевизор! Все. Но я об этом не знал!

Такое впечатление, что люди самореализовываются таким образом. Хотя как можно самореализовываться под ником "юзер 157б"? Какой-то идиотизм. То есть я должен оправдываться за то, что что-то пою, потому что "не на фронте"? Каждая ситуация индивидуальна, и объяснять каждому, почему и что, я не хочу. Но есть люди, которые полезнее здесь, чем на войне.

Что касается коллег по "Территории А", которых вы упоминали, то считаю Игоря Добрянского самым гениальным и мудрым человеком, наверное, из всех нас. Он создал собственный лейбл и "забил" на всю эту тему. А я что-то все делаю по инерции. Когда мне было 20 лет, то слышал от людей, что жизнь так быстро проходит. Сейчас понимаю, что они были правы: даже не заметил в этом процессе, как мне уже за 50!

Я видел, что Анатолий Матвийчук вернулся в Украину. Последние годы мы вообще не сотрудничали, он, скажем, такой, более традиционный. Мне немного трудно переключиться на украинский шансон, это что-то похожее на переключение с украинского языка на русский. Потом трудно и больно обратно к себе возвращаться. Не знаю, как это объяснить. А с El Кравчуком имеем две совместные песни – "Вогонь" и "Буде Україна, буде перемога". Когда мы пересекаемся на концертах, то их исполняем.

– Учитывая непростые отношения с бывшей участницей группы "Аква Вита" – Ириной Филатовой, поддерживаете ли связь сегодня?

– Нет, я ничего у нее не спрашиваю и не интересуюсь. Потому что после некоторых событий мне надо было памятник поставить за пять лет, что я это выдерживал. Стоп-краны на поездах, опоздания на полтора-два часа, когда решалось все. Я устал от такой бурной жизни. Люди писали: "А где?", "А что?" Я отвечал только одно: "Моя внутренняя нянька сломалась".

Терпеть это все ради популярности – оно мне не надо. Пусть будет популярность такая, средняя, но я спокойно буду спать и просто себе в кайф работать. Потому что как вспомню те понты: принесите, купите, подайте, разбудите...

– То есть вы не страдали звездной болезнью?

– Я? Да нет, наверное, страдал, просто у меня была другая форма. Некоторое время я пытался писать "серьезную музыку", типа композитор. А потом понял, что это никому не нужно и просто надо оставаться с собой. Потому что в какой-то момент я начал стесняться песни "А тепер усе інакше". Но потом все прошло, и я осознал, что это гениальная песня...

– Моей любимой песней была "Поплач", кстати. Наверное, еще потому, что там больше вас...

– У меня много интересных песен получилось – "Марсіанка", "Обійми мене вітром". Просто люди этого не видят.

– В интервью Алине Доротюк вы рассказывали, что от продажи полутора миллионов кассет из альбомов "Аква Виты" вы неполучали средств. Вы до сих пор так и не обсудили эту ситуацию с продюсером "Территории А" и автором многих песен Александром Бригинцом?

– Общения нет: он занят своими делами, я – своими. У каждого своя правда. По информации Александра, НАК (Национальная аудиокомпания) выплачивала по своим отчетам и там "рисовала" что хотела. Почему национальная, не понятно, потому что государство не имело отношения к этому вообще...

В то же время была бандитская конторка, которая выпускала кассеты и компакт-диски. Но на тот момент все, что происходило, имело свою цену. Чтобы "Аква Вита" приняла участие в отборе на фестиваль "Червона Рута", нужны были средства. У меня их не было. Мне предложили выпустить альбом "Несказані слова". Вместо того, чтобы потратить тысячу долларов за три песни, я потратил в десять раз больше. В 90-е годы это было фантастикой.

Когда "Аква Вита" появилась на телеэкране, когда пришла популярность, "выплыли" те товарищи, которые уговорили меня выпустить альбом, выставили счет. Так я оказался "на крючке". "Какие деньги, о чем ты говоришь?!" – говорили мне. Поэтому я ни копейки так и не получил. Но, если считать по-честному, должен был получать по 60 центов с продажи каждой кассеты.

– Возможно, вам стоило бороться за свои права? Например, показательной в шоу-бизнесе является история продюсера Игоря Кондратюка с певцом Виталием Козловским

– Дело в том, что я не имел доказательств, только определенную информацию. Тогда было два варианта: либо оставаться, либо уходить. Надо было двигаться дальше, поэтому мы соглашались на те условия, при которых пенсия не светит никому.

– Было разочарование в шоу-бизнесе после этого?

– Скажем так: когда я смотрел на историю Кузьмы с трагическим финалом, после которой он получил бешеную популярность, то я не хочу такого. Пусть лучше так. У меня дочь растет. Все имеет свою цену. Иногда хотя бы какое-то время нужно плыть по течению.

– В 2019 году вы приняли участие в десятом сезоне музыкального шоу талантов "Х-Фактор", но не прошли отбор. Осталась ли обида на жюри?

– Это вообще была "зашкварная" история. По сути, меня подставили. Работая в студии, я знаю, что такое неправильная передискретизация частоты. Если объяснять простым языком, весь вокал был немного занижен или завышен по фонограмме. Это не ошибка – все могли сделать специально. Конечно, я не Паваротти, но и не что попало.

Вообще, у "Х-Фактора" всегда была фишка, особенно когда в жюри сидел Игорь Кондратюк, что он постоянно выбирал условных парикмахеров. А если приходила знаменитость, то ее постоянно "рубили". Я не знаю, зачем это делалось. Они меня уговорили принять участие, я вообще туда не хотел идти. Когда увидел свое выступление, то не позволил выпускать в эфир, но они все равно поставили! То есть они делали все, что хотели. И слава Богу, что их закрыли! Но даже этот пример доказывает, что происходило постоянное вмешательство.

– Будучи на пике популярности в достаточно молодом возрасте, вы женились и взяли на себя ответственность за ребенка жены от первого брака. Это характеризует вас с хорошей стороны. Чем сейчас занимается Людмила, которая всегда принимала активное участие в вашем творчестве?

– Спасибо, мне приятно. Ну, я точно неплохой (улыбается). Я просто люблю свое дело, это меня очень спасает в этой жизни. У меня не возникает вопрос, когда я просыпаюсь утром, чем заниматься. То есть на какую-то депрессию времени не очень много. Поэтому встаю, кофе выпил – и все, вперед, братья!

С женой мы одно целое и занимаемся общим делом. Она у нас с дочкой и администратор, и костюмер, и гример, и наша моральная поддержка! Берегиня, одним словом (улыбается).

– Предыдущая вокалистка группы "Аква Вита" Алена Титаренко с началом полномасштабного вторжения уехала за границу и не вернулась? На концертах вы выступаете с младшей дочерью Алисой. Расскажите о ней. Игорь, также примите, пожалуйста, соболезнования по поводу смерти старшей дочери – Яны.

– Спасибо... То, что мы пережили, – это был ад. Иногда я вообще не понимаю медицину. Сколько было сделано обследований, а диагноз так и не установили, в конце уже сказали, что онкология. Понятно, что онкология, потому что Яна сгорела буквально за два месяца. Но много лет не могли найти, что у нее было.

Что касается Алены, то она решила заниматься своим делом по медицине. Я понял ее выбор. Тем более что на данный момент очень тяжело этим прокормиться.

Моя младшая дочь Алиса учится в колледже. Это, кстати, еще одно препятствие для того, чтобы гастролировать. Я "муштрую" ее по вокалу, то есть достаточно критично отношусь. Но, конечно, это такой кайф – выступать со своей дочкой на одной сцене (улыбается).

Главное, чтобы война закончилась, потому что петь что-то веселое очень тяжело; когда видишь постоянные похороны – руки опускаются. Поэтому постоянно что-то выкладывать, как многие делают, – решил, что это не наше. Мы сделали песню раз в три месяца – выложили. Кому зашло, тот себе ее отложит, и она будет жить дальше. А просто задалбывать собой я не считаю нужным.

– С вашего разрешения спрошу о вашей маме, которая живет в Крыму. Вам удалось увидеться с ней за годы оккупации?

– К сожалению, нет. А каким образом это возможно? Ей уже 72 года. Думаете, это легко в таком возрасте? Мы видимся с ней так, как я сейчас с вами, и все. Понятно, что хотелось бы встретиться, но я не знаю, когда это произойдет. Даже если предположить, что война закончится, оно все равно сразу не заработает, будет буферная зона еще где-то два-три года. Не о чем говорить. И таких ситуаций очень много, когда половина семьи там, а половина здесь.

– Давайте поговорим о Евровидении-2025. Знаю, что вы активно поддерживали украинскую группу Ziferblat. Остались довольны общим результатом?

– Не очень. Если взять представителя Эстонии Tommy Cash, то по вокалу даже Михаил Поплавский лучше, мелодия – вообще какая-то ерунда непонятная...

– А еще он вдохновлялся русской культурой...

– Я не знаю, есть ли у него пророссийская позиция, но вообще я против охоты на русский язык. Тогда надо и немецкий запретить. Почему я немецкий учил? На нас же Германия также нападала! То есть надо и немецкую культуру запретить тоже. Чайковского же запретили, так и Бетховена запретите!

Или Гоголя с Булгаковым не могут поделить. Я считаю, что это неправильно. Язык на нас не нападал! То есть это сверхпатриотизм. Я все понимаю, но надо же немножко и голову иметь. Может, это просто посттравматический синдром. Может, когда война закончится, пройдет время, оно немного успокоится. Но очень многих проблем мы могли бы избежать, если бы было двуязычное государство. Я не думаю, что кто-то бы проиграл от этого.

Относительно группы Ziferblat, то они могут нравиться кому-то, кому-то не нравиться, но то, что это сделано с вдохновением, с амбициозностью, – однозначно. Я считаю, что они должны были занять как минимум второе место. Я был бы рад, чтобы такой проект выжил.

– Кого из украинских исполнителей вы бы хотели увидеть в следующем Нацотборе?

– Сейчас у меня нет любимчиков. Радио редко слушаю, а когда на студии, то занимаюсь тем, что создаю музыку.

– Каким в воспоминаниях осталось 24 февраля 2022 года? Читала, что вы с семьей не покидали Киев.

– Помню шок у людей. Я же всем говорил: "Какая война? Чего вы?" Прошло где-то два месяца, и мы с культотрядом вместе сделали песню Stop war in Ukraine. Это была одна из первых антивоенных песен в таком формате. В то время мы постоянно работали на сбор средств для помощи ВСУ.

Помню, как сложно было достать продукты, страшные очереди везде, многие люди бежали из столицы. Но сейчас, наверное, даже хуже, чем тогда. Потому что когда 31 июля увидел, как над моим домом пролетели две ракеты, то думал, что уже все...

Я смотрю на трехлетних детей и вообще не представляю, как они эти обстрелы выдерживают! Помню, как был маленьким, то автобуса боялся – так он гудел! Но то, что происходит сейчас, – эти "варфоломеевские ночи"... А тем маразматикам "по барабану" – лупят, демонстрации ядерки запускают. Больные люди! В страшные времена живем на самом деле...

