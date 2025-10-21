Нацотбор на Евровидение 2026: Суспільне отреагировало на просьбу Оли Поляковой изменить правила

Суспільне Мовлення обнародовало официальное заявление, в котором ответило на обращение певицы Оли Поляковой по изменению правил национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2026. Вещатель категорически отказал в пересмотре условий, которые, в частности, запрещают участие артистам, выступавшим на территории РФ, оккупированного Крыма или Беларуси после начала Российско-украинской войны.

Видео дня

Заявление Суспільного было опубликовано 21 октября на официальном сайте вещателя. В нем отмечают неизменность правил после начала нынешнего отбора.

Вещатель подтвердил, что 16 октября получил обращение Поляковой по изменению правил, однако без конкретизации, какие именно пункты она предлагает скорректировать. В то же время Суспільне отметило, что условия участия в Нацотборе, утвержденные 3 сентября 2025 года, не могут быть изменены после его начала.

В компании подчеркнули, что действующие правила созданы на основе "многолетнего опыта" и призваны обеспечить прозрачный и равный процесс для всех желающих представить Украину на Евровидении.

"Участие в национальном отборе является добровольным и происходит на одинаковых для всех условиях", – говорится в заявлении.

Отдельно вещатель обратил внимание на вопрос моральной ответственности артистов, которые выступали в России после начала войны. В заявлении указано, что Суспільне считает недопустимым представление Украины на Евровидении артистами, которые вели концертную деятельность в РФ, Крыму или на других оккупированных территориях после 15 марта 2014 года, а также в Беларуси после 24 февраля 2022 года.

"Дата начала войны является неизменной – ее невозможно "передвинуть", учитывая личные истории или заслуги", – отметили организаторы песенного конкурса.

По состоянию на 11:45 21 октября Оля Полякова не отреагировала на отказ Суспільного допустить ее к конкурсу.

Напомним, Полякова последний раз выступала в России в 2015 году. После этого, по ее словам, она полностью прекратила любые контакты со страной-агрессором. В то же время в тот период певица неоднократно делала противоречивые заявления, в частности выступала на российской премии RU.TV в кокошнике с живым голубем, объясняя это "призывом к миру".

Несмотря на это, артистка убеждена, что сейчас, в острую фазу войны, когда российская пропаганда проникает вглубь украинского общества, якобы пришло время отменить ограничения, введенные более десяти лет назад.

"Я считаю несправедливыми те ограничения, которые когда-то были введены. Они давно потеряли смысл и не соответствуют сегодняшним реалиям. Они ограничивают права многих артистов, которые годами работали в Украине, для украинцев, которые оставались в стране даже в самые тяжелые времена, – заявила Полякова. – Хочу сказать, что если придется идти в суд, то я пойду!"

Ранее OBOZ.UA писал, что в Нацотборе 2026 могут принять участие топ-звезды Украины. Как раскрыли инсайдеры, музыкальный продюсер шоу Джамала уже общалась с несколькими популярными исполнителями, чтобы те попробовали свои силы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!