'Лучшее выступление Нацотбора-2024': попурри песен Владимира Ивасюка в исполнении финалистов растрогало украинцев

Продюсер Национального отбора на Евровидение-2024 Дмитрий Шуров, более известный по псевдониму Pianoбой, объединил 11 конкурсантов на одной сцене, чтобы почтить память украинского композитора Владимира Ивасюка. Вместе участники исполнили попурри песен выдающегося украинца.

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Выступление стало завершающим и знаменовало начало голосования. Эмоциональное исполнение известных песен Ивасюка растрогало украинцев.

Прозвучали такие композиции как Пісня поміж нас співає", "Балада про мальви", "Запроси мене у сни", "Я твоє крило", "Два перстені".

Голоса вокалистов слились в унисон, поразив совершенно уникальным исполнением.

Шуров сопровождал попурри игрой на фортепиано. В конце номера на экране появилось изображение Владимира Ивасюка, а зал заполнил голос певца, зазвучала легендарная "Червона рута".

Еврофаны были поражены неожиданным номером, о чем написали в соцсетях:

"Лучшее выступление за вечер".

"Великолепное выступление, очень светлое, теплое и вдохновляющее".

"А вот это было как удар – нокаут. Неожиданно, а потому очень приятно и до слез!"

"Потрясающе! Растрогали до слез".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сурдопереводчица Нацотбора стала звездой сети: украинцы отправляют ее на Евровидение 2024 года в Мальме.

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