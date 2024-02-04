Стало известно, когда будет объявлен победитель Нацотбора на Евровидение-2024: где и во сколько смотреть прямой эфир

В субботу, 3 февраля, украинцы должны были определить победителя Национального отбора на Евровидение-2024, который будет представлять нашу страну на международной музыкальной арене в Мальме, Швеция, однако этого не произошло из-за перегрузки сервиса "Дія", где и проходило голосование. Именно поэтому зрителям дали возможность отдать свой голос за фаворита еще и в течение следующего дня, так что прямой эфир перенесли на 4 февраля. Начнется он в 19:05, а перед этим в 15:15 покажут повтор финального концерта Нацотбора.

Видео дня

Соответственно, ориентировочно в 19:05, уже в прямом эфире, будут закрыты линии для голосования и начнется подсчет голосов. До этого украинцы могут выбирать потенциального представителя Украины на Евровидение-2024. Об этом OBOZ.UA стало известно при просмотре трансляции.

Когда прямой эфир 4 февраля:

– в 15:15 начнется повтор финального концерта Национального отбора на "Евровидение";

– в 19:05 начнется прямой эфир.

Где смотреть:

– на телеканале Суспільне Культура;

– на сайте Суспільне Культура;

– на Facebook-страницах Суспільного и "Євробачення Україна";

– на сайте "Євробачення в Україні";

– в приложении "Дія", выбрав "Дія. ТВ" и канал Суспільне Культура HD.

– трансляцию можно будет слушать на Радио Промінь.

Добавим, для того чтобы проголосовать за своего фаворита, нужно в приложении "Дія" перейти в "Сервіси" – "Опитування" – "Активні опитування". Там, ознакомившись со списком всех конкурсантов, нужно поставить галочку напротив того, кого вы видите на большой сцене в Мальме.

По состоянию на 8:30 четвертого февраля в работе приложения "Дія" до сих пор есть сбои.

Ранее OBOZ.UA писал, что сурдопереводчица Нацотбора стала звездой сети. Украинцы отправляют ее на Евровидение-2024 в Мальмё.

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