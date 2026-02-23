Украинская делегация в 'траурных' образах мощно обратилась к миру с красной дорожки BAFTA на фоне проигрыша российскому фильму. Фото

22 февраля в Лондоне, Великобритания, состоялась церемония вручения премии BAFTA 2026, где в категории "Лучший документальный фильм" победила лента Mr Nobody Against Putin ("Господин Никто против Путина"). Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова, который вошел в шорт-лист, награду не получил.

Несмотря на поражение, украинская делегация использовала красную дорожку как площадку для символического обращения к миру. Команда появилась на церемонии в черном наряде, почти без улыбок и публичных празднований, подчеркивая траурное настроение на фоне почти 5-летней российской агрессии против Украины и 12-летней войны. В частности, они обнародовали свое обращение к миру в Instagram.

Режиссер Мстислав Чернов отметил символизм своего присутствия на церемонии: "Возвращение на церемонию BAFTA через два года имеет горько-сладкий привкус. В то время, как российская агрессия в Украине набирает обороты, мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто защищает нашу Родину, и тех, кто рассказывает их истории. Спасибо команде и спасибо BAFTA за эту возможность".

Это была вторая номинация Чернова на BAFTA. В 2024 году его фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду в категории "Лучший документальный фильм", а впоследствии получил и премию "Оскар", став первой украинской лентой, которая победила в этой категории.

Что известно о "лучшем документальном фильме 2026 года"

Победителем в номинации стала документальная картина Mr Nobody Against Putin, снятая российским бывшим учителем Павлом Таланкиным в сотрудничестве с американским режиссером Дэвидом Боренштейном.

Фильм рассказывает о милитаризации образования в России и насаждении пропаганды детям и подросткам. Таланкин, который с 2018 года работал в школе города Карабаш Челябинской области, после начала полномасштабного вторжения в 2022 году начал тайно снимать события в учебном заведении – от торжественных линеек до уроков.

В 2024 году он выехал из РФ и передал отснятый материал для монтажа. После огласки в школу приезжали силовики, а региональное министерство образования заявляло, что ситуацией занимаются "компетентные органы".

Какие фильмы могли выиграть премию за "Лучший документальный фильм"

В этой номинации соревновались:

"2000 метров до Андреевки", Мстислав Чернов;

Apocalypse In The Tropics ("Апокалипсис в тропиках"), Петра Коста;

Cover-Up ("Сокрытие"), Лора Пойтрас и Марк Обенгаус;

Mr Nobody Against Putin ("Мистер Никто против Путина"), Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн;

The Perfect Neighbour ("Идеальная соседка"), Гита Гандбхир.

