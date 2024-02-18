Лучший документальный фильм: '20 дней в Мариуполе' получил премию BAFTA

Лента "20 дней в Мариуполе" получила британскую премию BAFTA как лучший документальный фильм.

Об этом сообщается на сайте премии. Церемония награждения состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне 18 февраля.

На сцену за наградой поднялись режиссер фильма Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко, которая вместе с ним и фотокорреспондентом Евгением Малолеткой работала в окруженном Мариуполе в 2022 году.

Также при вручении награды присутствовали кинопродюсерки Мишель Мизнер и Рени Аронсон-Рат.

Фильм также был номинирован как "Лучший фильм на иностранном языке".

Однако в этой категории победила лента "Зона интереса" Джонатана Глейзера, которая выходит в украинский прокат с 22 февраля. Она же получила награды в номинациях "Лучший звук" и "Лучший британский фильм".

Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"

"20 дней в Мариуполе" показывает осаду украинского города российской армией с 24 февраля 2022 года. Это режиссерский дебют военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова.

Фильм создан в сотрудничестве Associated Press и американских документалистов из Frontline. Также к созданию картины были привлечены фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. За работу в Мариуполе они получили Пулитцеровскую премию.

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