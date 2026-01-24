'Не пойму этого до конца жизни': Александр Рудинский эмоционально отреагировал на то, что фильмы о войне в Украине не номинировали на 'Оскар 2026'

Украинский актер Александр Рудинский, который стал звездой популярного стриминга Netflix, эмоционально высказался о перечне номинантов на престижную кинопремию "Оскар 2026". Он сильно возмутился тем, что ни один проект о войне в Украине не попал в список, тогда как российские ленты претендуют на почетную награду.

Как отметил артист, такое развитие событий вызывает у него настоящее отчаяние. Своими мыслями он поделился на личной странице в Instagram.

"Иногда наши мечты могут не сбываться. Случайность ли это, что ни один из трех фильмов о войне в Украине не получил номинацию? Не знаю. Но это наша реальность. Реальность, в которой история о школьном учителе из Челябинской области, есть в номинации. А "2000 тысячи метров до Андреевки" – нет. Отчаяние. Не пойму этого до конца своей жизни. Но я свое слово еще скажу. Обещаю", – высказался знаменитость.

Стоит отметить, что в шортлисты "Оскара 2026" попал документальный фильм режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и короткометражная анимационная лента "Я умерла в Ирпене", но в важнейший этап кинопремии они так и не прошли. Не получил номинацию и британский проект "Камень, ножницы, бумага" о кровавой войне в Украине, где одну из ролей сыграл Александр Рудинский. Актер отдельно обратился к коллегам по кинокартине и поблагодарил за то, что они создали историю о сложном периоде жизни его Родины.

А вот российские проекты, к сожалению, продолжают толерировать на международной арене. Номинацию в категории "Лучший документальный фильм" получила лента "Мистер Никто против Путина", над которой работал бывший педагог-организатор из РФ Павел Таланкин. Он показал, как в российских школах внедряют кремлевскую пропаганду на собраниях, линейках и других мероприятиях. Хотя кинокартина и получила одобрение от критиков, является своеобразной манипуляцией, популяризирующей нарратив о "хороших россиянах", которые не могут повлиять на решения властей.

За победу в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" будет соревноваться работа россиянина Константина Бронзита "Три сестры". В 2016-м режиссер лично получил премию в области литературы и искусства за работы для детей и юношества из рук диктатора Владимира Путина, а в 2023-м был награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством". Полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины Бронзит замалчивает.

