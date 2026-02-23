Российский фильм о пропаганде в школе получил премию BAFTA. Соцсети разъярены: 'Как же они за..бали'

В этом году BAFTA – премию Британской академии телевидения и киноискусства – в категории "Лучший документальный фильм" получила кинолента "Господин Никто против Путина". Ее снял учитель из России, демонстрируя пропаганду, насаждаемую детям в школе.

Торжественная церемония объявления победителей состоялась 22 февраля и транслировалась онлайн, в частности на YouTube-канале BAFTA. Отметим, что украинский фильм также боролся за награду. "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова вошел в так называемый шорт-лист, но его обошла российская документальная лента.

Какие фильмы могли выиграть премию за "Лучший документальный фильм"

В этой номинации соревновались:

"2000 метров до Андреевки", Мстислав Чернов;

Apocalypse In The Tropics ("Апокалипсис в тропиках"), Петра Коста;

Cover-Up ("Сокрытие"), Лора Пойтрас и Марк Обенгаус;

Mr Nobody Against Putin ("Мистер Никто против Путина"), Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн;

The Perfect Neighbour ("Идеальная соседка"), Гита Гандбгир.

О чем "Господин Никто против Путина"

Это документальное кино собрано из кадров, снятых Павлом Таланкиным, педагогом-организатором из города Карабаш Челябинской области РФ. Он работал в местной школе и после начала полномасштабного вторжения в 2022 году начал снимать все, что происходило в учебном заведении: линейки, собрания, торжественные вечера и уроки.

В 2024-м Таланкин выехал из России и вывез полученный материал. С монтажом ему помог американский документалист Дэвид Боренштейн.

После новостей о том, что учитель снял кино о школьной пропаганде, в заведение приезжали силовики. В региональном минобразования заявили, что "оценкой действий педагога и ситуации в целом занимаются компетентные органы".

Реакция украинцев

После объявления победителей премии BAFTA украинцы взорвались возмущением в соцсетях. Многих интернет-пользователей разозлил тот факт, что "Господин Никто против Путина" может "отбеливать" жителей РФ.

"Вы идиоты. Россияне буквально ничего не сделали против Путина. Они – Путин", – пытался объяснить в X (Twitter) один из комментаторов.

Многие заявляли, что членам Британской академии телевидения и киноискусства должно быть стыдно за такое позорное решение.

"Как же они за***** москалей везде тащить", – высказался один из пользователей платформы X.

