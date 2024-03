Фильм '20 дней в Мариуполе' принес Украине не первый Оскар? В сети напомнили о двукратном победителе премии из Крыма

96-я церемония "Оскара" навсегда войдет в историю Украины, как день, когда наше государство одержало первую в истории своей независимости победу на престижной кинопремии. Лента "20 дней в Мариуполе" победила в номинации "Лучший документальный фильм", а ее режиссер Мстислав Чернов со сцены в очередной раз рассказал миру о российском терроре и сокрушительной войне на родине. В сети тем временем напомнили, что в 2006 году украинец родом из Керчи Анатолий Кокуш получил два инженерно-технических "Оскара".

"Инженерно-технический призы" вручают за достижения, которые демонстрируют высокий уровень инженерного мастерства и важны для развития индустрии. Анатолий Кокуш, родившийся в Крыму и работавший на киностудии им. Довженко в Киеве, удостоился сразу двух таких наград. OBOZ.UA расскажет о выдающемся соотечественнике.

Из-за непопулярности инженерно-технического "Оскара", на котором вручают несколько другие статуэтки, чем те классические, к которым мы привыкли, мало кто знает об Анатолии Кокуше. И это огромное упущение, ведь изобретения украинца в Голливуде не просто пользуются безумным спросом – в свое время они поспособствовали появлению культовых кинолент в истории современного мирового кинематографа.

Анатолий Кокуш является создателем операторских кранов серии "Каскад", а также одним из разработчиков гиростабилизированного операторского крана "Авторобот". Именно за них в 2006 году киноинженер получил сразу две награды на "Оскаре". А начинал свою карьеру Кокуш на киностудии имени Довженко, как мы уже отмечали выше.

С помощью оборудования украинца снимались такие легендарные ленты, как "Титаник", "Матрица", "Троя", "Форсаж", "Двенадцать друзей Оушена", "Бэтмен", "Код да Винчи", "Миссия невыполнима-3", " Люди Х", "Мистер и миссис Смит", "Гарри Поттер", "Пираты Карибского моря" и многие другие блокбастеры.

В частности, благодаря Кокушу удалось снять одну из самых известных сцен мирового кинематографа, когда Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в образах Джека и Розы стояли на носу "Титаника" под песню Селин Дион My Heart Will Go On.

Разумеется, нельзя утверждать, что "Оскар" Кокуша – это первый "Оскар" в истории независимой Украины. Все-таки эта роль остается за фильмом "20 дней в Мариуполе". Тем не менее, инженер, внесший столь большой вклад в развитие мировой киноиндустрии, – гордость Украины, поэтому его имя должно звучать и быть поводом для гордости за талантливую украинскую нацию. В 2020-м, кстати, Анатолия Кокуша внесли в Национальный реестр рекордов Украины, а в 2021-м был обнародован документальный фильм "Кокуш. U.Сrane" ("Одержимость") режиссеров Светланы Соколенко и Андрея Зажарского.

