Украина в лидерах: появились первые ставки букмекеров на Евровидение 2026

Евровидение 2026 постепенно приближается, ведь в мае этого года представители из разных стран выйдут на международную арену, чтобы побороться за желанный хрустальный микрофон. Хотя пока только несколько государств представили свои конкурсные песни, букмекерские конторы уже сделали первые прогнозы относительно победителя. По их ставкам, Украина оказалась в тройке лидеров.

Видео дня

Шансы исполнителя с нашей Родины одержать победу оценивают в 7%. Первое же место в рейтинге занял Израиль с коэффициентом 9%, а на второй строчке Швеция – 8%. Соответствующая информация появилась на сайте Eurovisionworld.

В десятку лидеров, согласно ставкам букмекеров, также вошли: Финляндия, Италия, Болгария, Люксембург, Бельгия, Франция и Норвегия. Шансы представителей этих стран получить "золото" в гранд-финале оценивают не менее чем в 4%.

Что известно о юбилейном 70-м Евровидении

В этом году международный песенный конкурс состоится в столице Австрии – Вене на одной из крупнейших крытых арен Wiener Stadthalle. Первый полуфинал пройдет 12 мая, второй – 14-го, а решающий этап соревнования запланирован на 16 мая.

Организаторы Евровидения 2026 уже даже показали, как будет выглядеть сцена грандиозного шоу. Центральным элементом площадки будет объемная светодиодная конструкция в форме изогнутого листа, где будут проходить основные части выступлений конкурсантов. Впечатляющий дизайн дополняет широкая спираль, которая будто поднимается вверх. Все элементы декораций вдохновлены венской сецессией – художественным направлением, которое возникло на рубеже XIX-XX веков и имело целью отойти от академических традиций.

Стоит отметить, что нынешнее музыкальное соревнование не обошлось и без скандалов. После того, как Европейский вещательный союз решил допустить Израиль к конкурсу, пять стран решили бойкотировать конкурс. Сначала на радикальные шаги пошли Нидерланды, Испания, Словения и Ирландия, а затем к ним присоединилась Исландия.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что между Джамалой и MELOVIN разгорелся скандал из-за Евровидения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!