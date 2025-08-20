Официально: назван город, где состоится Евровидение 2026

Организаторы Евровидения официально сообщили, где состоится международный песенный конкурс в 2026 году. Страной-хозяином станет Австрия, ведь желанный хрустальный микрофон в этом году получил представитель именно этого государства Йоханнес Пич, известный под псевдонимом JJ, а грандиозное шоу состоится в Вене.

Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision.TV. Юбилейное 70-е Евровидение будет проходить на одной из крупнейших крытых арен Австрии – Wiener Stadthalle.

Определились организаторы и с датами проведения песенного конкурса. Представители разных стран встретятся в первом полуфинале 12 мая, во втором – 14 мая, а решающий этап соревнования запланирован на 16 мая.

Кстати, Вена не впервые принимает у себя Евровидение. Масштабное музыкальное шоу состоялось в этом городе в 1967 году после победы Удо Юргенса. А вот в 2015-м столица Австрии также стала хозяином юбилейного 60-го песенного конкурса благодаря триумфу Кончиты Вурст.

Напомним, что Евровидение 2025 состоялось в швейцарском городе Базель. В гранд-финале свои перформансы продемонстрировали участники из 26 стран-конкуренток, среди которых была и украинская группа Ziferblat, однако победу одержал исполнитель JJ (Йоханнес Пич) из Австрии. Он получил 438 баллов от национального жюри и зрителей, поразив ее композицией Wasted Love, где соединил поп, оперу и электро. Трек группы Ziferblat Bird of Pray принес Украине 9-е место.

