'Это будет лучшее Евровидение в истории!' В сети показали, как будет выглядеть новая сцена, на которой выступят 35 стран

Каждый год Евровидение поражает аудиторию своими масштабами и тщательно подготовленными декорациями, а 70-й песенный конкурс не станет исключением. Австрийская телерадиокомпания ORF показала потрясающий дизайн главной сцены музыкального соревнования, которое состоится в Вене в 2026 году.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Eurovision Song Contest. Отмечается, что вдохновением для оформления площадки стала венская сецессия – художественное направление, которое возникло на рубеже XIX-XX веков и стремилось отойти от академических традиций, зато открыв новые формы творчества.

Центральным элементом сцены будет объемная светодиодная конструкция в форме изогнутого листа, где будут проходить основные части выступлений конкурсантов. Впечатляющий дизайн дополняет широкая спираль, которая как бы поднимается вверх. Все эти компоненты характерны для венской сецессии и имеют особые значения:

Внешний вид сцены произвел отличное впечатление на пользователей сети, поэтому в комментариях к ролику они оставили кучу приятных слов:

"Здорово, думаю, артисты смогут многое сделать там!"

"Она уже имеет культовый вид".

"Это будет лучшее Евровидение в истории!"

"Евровидение в Вене будет удивительным".

Автором дизайна площадки для проведения Евровидения 2026 стал немецкий креативный продюсер Флориан Видер. Он уже восемь раз работал над созданием сцен для песенного конкурса. Кроме того, на его счету разработка арен для выступлений Бейонсе, Робби Уильямса, Эда Ширана и других.

Заметим, что участие в Евровидении 2026 примут артисты из 35 стран. За шанс получить первое место поборются представители Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Черногории, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Швеции, Швейцарии, Украины и Великобритании.

