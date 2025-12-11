'Этот конкурс не приносит ни мира, ни радости'. Еще одна страна отказалась от участия в Евровидении 2026

Исландия официально сообщила, что не будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение 2026. Она стала уже пятой страной, которая приняла решение бойкотировать соревнования, ведь ранее это сделали Нидерланды, Испания, Словения и Ирландия.

Соответствующую информация сообщило BBC. Стоит отметить, что все пять стран сняли свою кандидатуру из-за решения Европейского вещательного союза (EBU) допустить к конкурсу Израиль, которое было принято в начале декабря.

Генеральный директор исландской национальной телерадиокомпании RÚV Стефан Эйриксон отметил: "В нынешней ситуации этот конкурс не приносит ни мира, ни радости. Учитывая это, мы решили отступить, пока обстоятельства остаются такими, как есть".

Исландия была одной из семи стран, которые предлагали EBU провести голосование по участию Израиля в Евровидении 2026. Европейский вещательный союз отказался от этого предложения, зато внес правки в правила песенного конкурса, которые должны обеспечить его нейтральность и прозрачность голосования. Однако исландский вещатель отметил: все еще сомневается в эффективности нововведений.

"Заинтересованные стороны в Исландии, например, ассоциации художников и общественность, выступили против участия в конкурсе. Кроме того, RÚV обратилась к EBU с просьбой исключить израильскую общественную телерадиокомпанию KAN из конкурса из-за предыдущих прецедентов. Это сложный вопрос, который уже навредил репутации конкурса и EBU. Важно найти решение, которое удовлетворило бы все стороны", – говорится в заявлении исландского вещателя.

В свою очередь генеральный директор KAN Голан Йочпаз раскритиковал тех, кто пытается исключить Израиль из Евровидения. Он заявил: "Попытка убрать KAN из конкурса может быть расценена лишь как культурный бойкот. Сегодня бойкот может начаться с Израиля, но никто не знает, когда он закончится и кому еще может навредить. Действительно ли мы хотим, чтобы этот конкурс запомнился именно этим в свой 70-летний юбилей?"

