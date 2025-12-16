'Токсично и пренебрежительно'. Между Джамалой и MELOVIN разгорелся скандал из-за Евровидения

Между исполнителями Джамалой и MELOVIN разгорелся публичный конфликт из-за отказа последнего от участия в Нацотборе на Евровидение 2026. По словам артистки, которая стала музыкальным продюсером конкурса, ее коллега по сцене решил снять свою кандидатуру, поскольку имеет запланированный концерт, чем проявил безответственность. Со своей стороны MELOVIN подчеркнул: имел полное право сказать "нет", а высказывания певицы в свою сторону назвал токсичными.

Своим отношением к неприятной ситуации Джамала поделилась в проекте "Ранок у великому місті". Она не стала скрывать, что испытывает обиду на MELOVIN.

Отказ MELOVIN от участия в Нацотборе

В ноябре этого года исполнитель обнародовал сообщение на платформе Threads, где заявил: самостоятельно отказался от участия в отечественном песенном конкурсе, ведь хочет "дать дорогу молодым". Он написал: "19-го мне звонит Джамала и поздравляет, что я прошел в лонглист Евровидения. 20-го я решил снять свою кандидатуру".

Интересно, что очень быстро этот пост MELOVIN стал основой для большого количества мемов. Звезды украинского шоу-бизнеса начали делать публикации, мол, им также 19 ноября звонила Джамала, а потом добавляли забавные истории.

Реакция Джамалы на решение коллеги

Музыкальный продюсер Нацотбора откровенно призналась, что не была довольна таким поступком MELOVIN. Джамале было действительно неприятно, что она выбрала исполнителя в лонглист, а он просто пренебрег этой возможностью.

"Я написала ему, что обиделась на него. Я действительно ему позвонила, действительно его выбрала, но он сказал, что у него концерт или что-то там ла-ла-ла-ла... Это не такая история, которой вот так можно распоряжаться! 500 заявок, а ты берешь в последний момент и говоришь, что извините, у меня концерт", – высказалась звезда.

Ответ MELOVIN

Эти слова Джамалы не оставил без внимания MELOVIN. Он вышел на связь в своих Instagram-stories и отметил, что совершенно не должен оправдываться за свой отказ.

"Я желаю каждому из вас никогда не бояться сказать "нет", если вы где-то передумали. Если поняли что не в том психоэмоциональном состоянии. Не стыдно сказать "нет". Евровидение – это не то, от чего зависит твоя жизнь. Каждый придумает сотни причин почему я сказал "нет". Выкрутит чтобы хайпонуть. Позвольте им делать это дело. Вы имеете право в последний момент отказаться, если так почувствовали", – написал певец.

Позже MELOVIN более резко прокомментировал фразу Джамалы о том, что он снял свою кандидатуру с Нацотбора на Евровидение 2026 из-за "концерта или чего-то там ла-ла-ла-ла". Исполнитель отметил: "Джамала, это супер токсично и пренебрежительно. Я перестаю тебя понимать".

