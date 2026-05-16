Какую минималку платят в странах, где много украинских беженцев: зарплаты отличаются в разы

В Украине самая низкая минималка в Европе (173 евро). Для сравнения, даже в Молдове этот показатель достигает 319 евро. Тогда как в популярных среди беженцев странах Польше и Германии размер минимальной зарплаты достиг соответственно 1139 и 2343 евро.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Размер минималки в разных странах (данные Евростата в евро):

Украина – 173 евро

Молдова – 319 евро

Албания – 517 евро

Северная Македония – 586 евро

Болгария – 620 евро

Турция – 654 евро

Черногория – 670 евро

Сербия – 744 евро

Латвия – 780 евро

Румыния – 795 евро

Венгрия – 838 евро

Эстония – 886 евро

Словакия – 915 евро

Чехия – 924 евро

Мальта – 994 евро

Греция – 1027 евро

Хорватия – 1050 евро

США – 1070 евро

Португалия – 1073 евро

Кипр – 1088 евро

Польша – 1139 евро

Литва – 1153 евро

Словения – 1278 евро

Испания – 1381 евро

Франция – 1823 евро

Бельгия – 2112 евро

Нидерланды – 2295 евро

Германия – 2343 евро

Ирландия – 2391 евро

Люксембург – 2704 евро

Даже если бы минималку повысили хотя бы до уровня 40% средней, это уже бы было около 12,2 тыс. грн. Если бы Украина сделала рывок до 60%, прислушавшись к рекомендациям ЕС, минималка должна была бы составлять уже около 18,2 тыс. грн.

Правда, большинство стран ЕС до показателя в 60% еще не дошло. Согласно данным Евростата за 2024 год (самые свежие данные), в странах ЕС соотношение между минимальной и медианной зарплатами колебалось от 44% (в Эстонии) до 69% (в Португалии).

Показатель превысил отметку 60% в восьми странах-членах ЕС: Португалии, Польше, Франции, Словении, Румынии, Греции, Нидерландах и Люксембурге.

В двенадцати странах Евросоюза уровень минимальной заработной платы составлял от 50% до 60% от медианного валового дохода. В эту группу вошли Германия, Хорватия, Ирландия, Испания, Кипр, Венгрия, Словакия, Болгария, Чехия, Литва, а также Мальта и Бельгия (в обоих случаях – ровно 50%). Только в двух государствах – Латвии (48%) и Эстонии (44%) – размер минимальной зарплаты не достиг даже половины уровня медианного заработка.

Даже в Молдове, которая не входит в ЕС и также имеет сложную экономическую ситуацию, уровень минималки – больше 40% средней (медианной) зарплаты. Так, как говорится в данных numbeo, в Молдове средняя зарплата составляет около 33,4 тыс. грн. Тогда как минимальная зарплата (данные Евростата) – 15 тыс. грн в эквиваленте. То есть, минималка составляет 43,6% от средней.

