Какую минималку платят в странах, где много украинских беженцев: зарплаты отличаются в разы

Александр Литвин
Иллюстрация - бухгалтер проводит расчеты на калькуляторе

В Украине самая низкая минималка в Европе (173 евро). Для сравнения, даже в Молдове этот показатель достигает 319 евро. Тогда как в популярных среди беженцев странах Польше и Германии размер минимальной зарплаты достиг соответственно 1139 и 2343 евро.

Размер минималки в разных странах (данные Евростата в евро):

  • Украина – 173 евро
  • Молдова – 319 евро
  • Албания – 517 евро
  • Северная Македония – 586 евро
  • Болгария – 620 евро
  • Турция – 654 евро
  • Черногория – 670 евро
  • Сербия – 744 евро
  • Латвия – 780 евро
  • Румыния – 795 евро
  • Венгрия – 838 евро
  • Эстония – 886 евро
  • Словакия – 915 евро
  • Чехия – 924 евро
  • Мальта – 994 евро
  • Греция – 1027 евро
  • Хорватия – 1050 евро
  • США – 1070 евро
  • Португалия – 1073 евро
  • Кипр – 1088 евро
  • Польша – 1139 евро
  • Литва – 1153 евро
  • Словения – 1278 евро
  • Испания – 1381 евро
  • Франция – 1823 евро
  • Бельгия – 2112 евро
  • Нидерланды – 2295 евро
  • Германия – 2343 евро
  • Ирландия – 2391 евро
  • Люксембург – 2704 евро

Даже если бы минималку повысили хотя бы до уровня 40% средней, это уже бы было около 12,2 тыс. грн. Если бы Украина сделала рывок до 60%, прислушавшись к рекомендациям ЕС, минималка должна была бы составлять уже около 18,2 тыс. грн.

Правда, большинство стран ЕС до показателя в 60% еще не дошло. Согласно данным Евростата за 2024 год (самые свежие данные), в странах ЕС соотношение между минимальной и медианной зарплатами колебалось от 44% (в Эстонии) до 69% (в Португалии).

Показатель превысил отметку 60% в восьми странах-членах ЕС: Португалии, Польше, Франции, Словении, Румынии, Греции, Нидерландах и Люксембурге.

В двенадцати странах Евросоюза уровень минимальной заработной платы составлял от 50% до 60% от медианного валового дохода. В эту группу вошли Германия, Хорватия, Ирландия, Испания, Кипр, Венгрия, Словакия, Болгария, Чехия, Литва, а также Мальта и Бельгия (в обоих случаях – ровно 50%). Только в двух государствах – Латвии (48%) и Эстонии (44%) – размер минимальной зарплаты не достиг даже половины уровня медианного заработка.

Даже в Молдове, которая не входит в ЕС и также имеет сложную экономическую ситуацию, уровень минималки – больше 40% средней (медианной) зарплаты. Так, как говорится в данных numbeo, в Молдове средняя зарплата составляет около 33,4 тыс. грн. Тогда как минимальная зарплата (данные Евростата) – 15 тыс. грн в эквиваленте. То есть, минималка составляет 43,6% от средней.

