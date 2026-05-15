Вся страна затаила дыхание: украинцы перессорились из-за выступления Украины на Евровидении 2026

Украина выступила во втором полуфинале Евровидения 2026, который состоялся 14 мая в Вене (Австрия). Представительница нашей страны LELÉKA (Виктория Лелека) вышла на сцену под номером 12 с песней Ridnym и показала минималистичную постановку, которая вызвала довольно неоднозначную реакцию у пользователей сети.

Многие украинцы выразили искреннее восхищение номером артистки, который начинался почти в полной темноте, которую со временем заменили ярко-огненные цвета, а в кульминационный момент на сцене упали большие тканевые шторы. Тогда как другие не сдержались от критики, что касалась "изюминки" перформанса LELÉKA – высокой ноты.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения 2026.

Большая часть еврофанов из Украины не сдерживала эмоций после выступления певицы и призналась: почти не дышала на протяжении всего номера и просто наслаждалась глубоким смыслом композиции Ridnym. Юзеры не скрывали, что волновались о том, вытянет ли LELÉKA высокую ноту, но в итоге остались довольны результатом.

"Тот момент, когда все еврофаны из Украины задержали дыхание на 30 секунд".

"Прекрасное чувственное уверенное выступление. Мне эта песня очень резонирует с сегодняшней Украиной. Здесь и печаль, и боль, и красота, и надежда, и многогранность. Это точно выступление достойное финала, а то и первой тройки".

"Украина. Чувствуется, что напряженная и волнуется. Но какая красивая! Я не дышал весь номер. Тоже очень волновался, но в финал пройдет. Мы же Украина. Таки немного сорвалась на пиковом моменте, но я считаю, что Виктория невероятная! Молодец! Очень хочется ее обнять! Она какая-то расстроенная ушла или мне кажется?"

"Йой, это же надо такой красивый номер сделать. Возможно, по драматургии это лучшее для меня выступление на момент сейчас. Минималистично, но стильно и со вкусом. Вокал – Вика молодец! Работу проделана невероятная".

Тогда как другие украинцы не разделили такого восторга от перформанса представительницы Украины на 70-м Евровидении. Одни упрекнули LELÉKA в том, что она не справилась со сложным вокальным элементом, а другие вообще предположили, что она якобы изменила номер, чтобы повысить шанс взять ноту.

"Извините, но LELÉKA явно сфальшивила и таки не вытянула ту ноту. Да, выступление хорошее, но есть но".

"Мне кажется, или LELÉKA на втором полуфинале сократила длинную ноту на несколько секунд, чтобы ее вытянуть?"

Отметим, гранд-финал Евровидения 2026 состоится в Вене 16 мая. В нем выступят страны, которые прошли отбор по результатам двух полуфиналов конкурса, в том числе и Украина.

