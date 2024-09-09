Участницы 'Холостяка' познакомились с родителями Александра Терена. Фото

Новый "Холостяк" Александр "Терен" Будько показал закулисье съемок нового сезона шоу, которое выйдет на экраны уже этой осенью. Судя по новым фото, герой познакомил участниц со своими родителями.

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То, что военнослужащий представил красавиц родным, свидетельствует о новом этапе съемочного процесса. Впоследствии "Терен" поделился снимками со своими друзьями, которые по правилам проекта тоже должны встретиться с претендентками на сердце холостяка. Фотографии, на которых засветились пиарщица Александра Иванна Гавлюк, певец Монатик и стендапер Наталья Гарипова, Будько опубликовал на своей Instagram-странице.

"Это кто у нас здесь? Это кто такой? Господин Николай. Привет! Суперкрасивые женщины и мужчины тоже. Сегодня встреча с моей семьей",– сказал главный герой. На одном из снимков можно заметить девушку, которая может быть сестрой Александра. Впоследствии "Терен" добавил, что знакомство прошло "очень хорошо".

Напомним, главным героем 13 сезона шоу "Холостяк" на СТБ стал 28-летний ветеран войны Александр "Терен" Будько. И хотя дату выхода эпизодов пока еще держат в секрете, создатели проекта раскрывают все больше подробностей о новых сериях. В частности, неизменный ведущий "Холостяка" Григорий Решетник рассказал, чем новый сезон будет кардинально отличаться от предыдущих. Подробности – в нашем материале.

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