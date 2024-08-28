Решетник рассказал, чем 'Холостяк' с ветераном войны принципиально отличается от прошлых сезонов, и какие страсти покажут зрителям

Украинский телеведущий Григорий Решетник впервые рассказал интересные инсайды со съемок нового сезона реалити-шоу свиданий "Холостяк". По мнению 40-летнего мужчины, проект с участием ветерана войны Александра Терена станет общественным вызовом.

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Об этом шоумен рассказал в своем интервью для LIGA Life. Он отметил, что в будущем сезоне зрители смогут увидеть много горячих, экстремальных и смелых моментов.

По словам Григория Решетника, несмотря на то, что шоу сохранит свои традиционные идеи, по которым любовь и романтика всегда остаются на первом месте, оно будет кардинально отличаться от прошлых сезонов.

"Во-первых, это вызов общественного характера. Ну слушайте, цитируя хейтерские вещи: все должны быть на фронте, все должны защищать землю, отменить абсолютно все процессы, не должно быть медиа, все должны заниматься одним. Поэтому этот общественный вызов для нас очень важный. А как зритель воспримет? Поэтому мы долго сомневались, запускать или не запускать", – поделился телеведущий.

Шоумен вспоминает, что вся команда, работающая над созданием проекта, в течение длительного времени размышляла о целесообразности выхода романтического реалити на экраны. Возникало много сомнений об идеальном кандидате на роль холостяка, однако сейчас будущий сезон не исчезает из страниц мировых изданий, ведь впервые в истории франшизы инклюзивный человек становится главным героем подобного шоу.

"Мы долго кастингуем и подбираем девушек. Мы заявляем холостяка и на него уже идут сознательные девушки, потому что раньше мы скрывали имя холостяка, и ты знакомился с ним на первой вечеринке", – выделил еще одну особенность нового сезона Григорий Решетник.

К тому же, телеведущий поделился интересными инсайдами со съемок проекта, отметив, что он превзошел все ожидания: "Будет горячо, будет экстремально, будет смело. Никаких поблажек, все как в реалити".

Зрители смогут увидеть разнообразные свидания, разрешение личных проблем и споров, выяснение отношений и многие другие страсти.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в 13-м сезоне шоу "Холостяк" ввели новое модное правило, касающееся участниц, героя и Григория Решетника.

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