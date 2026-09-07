Каждый пятый дом в Украине еще не готов к зиме: в Кабмине отчитались о выполнении плана

В Украине к отопительному сезону уже подготовили более 114 тысяч жилых домов, но почти каждый пятый – еще не готов к зиме, общий показатель составляет 79,2%. Параллельно подготовлены 14 194 котельные, более 13,3 тысячи км теплосетей, 20,6 тысячи объектов социальной сферы и тысячи объектов водоснабжения, однако наибольшие риски сохраняются в прифронтовых регионах из-за угрозы новых атак.

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Об этом сообщило Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины. Таким образом, примерно 20,8% домов по-прежнему остаются неподготовленными. У властей есть время завершить работы, однако, учитывая военные риски, эта подготовка особенно сложна для регионов, которые регулярно страдают от российских атак.

Каждый пятый дом ещё ожидает подготовки

На первый взгляд показатель в почти 80 % может показаться высоким. Однако если перевести его в простые цифры, ситуация становится более наглядной: каждый пятый жилой дом еще не готов к началу отопительного сезона.

Речь идет о необходимости завершить комплекс работ, которые должны обеспечить стабильное прохождение холодного периода. Отмечается , что это касается как непосредственно жилых домов, так и котельных, тепловых сетей, водоснабжения и других объектов коммунальной инфраструктуры.

К началу отопительного сезона коммунальным предприятиям необходимо не только завершить ремонтные работы, но и проверить оборудование, сформировать необходимые запасы и подготовиться к возможным аварийным ситуациям.

Сколько котельных уже подготовлено

Отдельное направление подготовки – теплоснабжение. На начало сентября в Украине уже подготовлено 14 194 котельных. Также подготовлено более 13,3 тысячи километров тепловых сетей. Именно от состояния котельных и теплосетей в значительной степени зависит, смогут ли жители городов и поселков получать тепло после начала отопительного сезона.

Параллельно Украина готовит к зиме объекты социальной сферы. По состоянию на начало сентября подготовлено 20,6 тысячи объектов социальной инфраструктуры. Речь идет, в частности, о школах, детских садах и учреждениях здравоохранения.

Без воды зимой также не обойтись

Подготовка к зиме охватывает не только теплоснабжение, но и систему водоснабжения. В Украине уже подготовлено около 2 900 водопроводных насосных станций и более 8,3 тысячи скважин.

Отдельный блок подготовки – дорожная инфраструктура. Дорожные службы уже подготовили 4 124 единицы специальной техники, которую будут использовать при зимнем содержании дорог. Также отремонтировано 8,6 млн квадратных метров дорожного покрытия.

Еще один важный показатель – запасы материалов для борьбы с гололедом и снегом. Дорожные службы уже заготовили более 1,3 млн тонн посыпочных материалов и реагентов.

Сложнее всего – прифронтовым регионам

Особое внимание при подготовке к зиме уделяется прифронтовым областям. Там подготовка коммунальной инфраструктуры проходит в условиях постоянной угрозы новых атак. Даже если объект полностью отремонтировали и подготовили к отопительному сезону, он может быть поврежден уже после начала холодов.

Именно поэтому для прифронтовых территорий недостаточно просто завершить плановые ремонты. Не менее важны запасы оборудования, материалов, топлива и других ресурсов, которые позволят быстро восстанавливать поврежденные системы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Киев готовит запасы продуктов и воды на случай чрезвычайных ситуаций. В первую очередь столица планирует оказывать помощь, в частности, малообеспеченным горожанам.

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