Лучше, чем голливудские фильмы: в Торонто представили украинскую ленту 'Ти – Космос', которая поразила иностранную публику. Тизер

На Международном кинофестивале в Торонто, Канада, среди голливудских фильмов представили украинскую дебютную киноленту режиссера Павла Острикова "Ти – Космос". Фильм увлек иностранную аудиторию и вызвал бурные овации в зале после показа.

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Его назвали одним из лучших фильмов в Украине в 2024 году. В частности, как отмечает Остриков в InstaStories, бюджет на съемки фантастики был скромным – всего 750 тысяч долларов. Сложности также существовали в местонахождении съемочной команды. Будущую киноленту создавали под обстрелами в Украине.

"Со скромным бюджетом в 750 тысяч долларов и съемками посреди зоны боевых действий этот начинающий режиссер сделал больше, чем некоторые голливудские режиссеры способны сделать за всю свою карьеру. Уникальный славянский юмор, эмоциональная глубина, пронизывающая каждый кадр, подлинность, которую вы чувствуете от персонажей, – все это поражает", – отозвались зрители.

О метком юморе также отметили и другие участники кинофестиваля. Большинство отзывов режиссер опубликовал в InstaStories, где и появились громкие аплодисменты и искренние комментарии восторга.

"Я была так глубоко тронута фильмом "Ти – Космос" Павла Острикова. Моему сердцу нужен был этот фильм. Мне нужно было напомнить о целебной силе кино сегодня. Актерская игра Владимира Кравчука была самым высоким уровнем мастерства. Великолепная операторская работа, сценарий, темп. И украинский юмор", – отреагировала актриса Лана Кушнир.

Более того, режиссер с командой появились на красной дорожке Международного кинофестиваля в Торонто с двумя украинскими флагами: сине-желтым и красно-черным. Это должно было привлечь большое внимание мира к Украине и к тому, что, несмотря на войну, наша культура развивается и создаются новые проекты.

Позже Павел Остриков опубликовал новость о премьере своего дебютного фильма в Instagram. Оказалось, что он работал над проектом в течение 7 лет, но идею вынашивал еще больше времени.

"Когда меня спрашивали, как у тебя дела – я не знал, что отвечать, потому что дела были "космос", что означало – я до сих пор делаю кино. И так 7 лет. Может и больше, если считать первый драфт сценария. Может и больше, если считать рождение идеи. И вот наконец-то это произошло – наш фильм "Ти – Космос" увидели первые зрители в Торонто в программе Discovery. И это было замечательно! Волнующий микс радости и переживаний", – рассказал режиссер.

Когда фильм покажут в Украине

В частности, он обрадовал украинских киноманов тем, что "премьера в Украине непременно состоится". В тизере, который выпустили уже после показа в Торонто, отмечено, что на экраны его выпустят весной 2025 года, но точная дата, или хотя бы приблизительный месяц еще неизвестен.

О чем фильм "Ти – Космос"

В центре сюжета украинский бывший дальнобойщик Андрей Мельник, оказавшийся последним человеком во Вселенной после взрыва на Земле. Он вместе с другом-роботом отправляется в свободный космос и живет свою рутинную жизнь, пока на связь не выходит француженка Катрин. Тогда путешествие главного героя концентрируется на поисках той же девушки и требует больших усилий, чтобы пересечь всю галактику.

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