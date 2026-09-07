Старшая дочь звезды "Квартала 95" Кошевого появилась на редком фото: как изменилась Варвара после отъезда за границу

18-летняя Варвара Кошевая, старшая дочь актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, редко делится личными фотографиями в соцсетях. Однако на днях девушка сделала исключение и показала новое селфи. За последний год она успела сменить страну проживания на Италию, а теперь и свой имидж.

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Соответствующий снимок Варвара опубликовала в InstaStories. На селфи она позирует в салоне автомобиля с распущенными волосами. На этот раз дочь юмориста предстала с гораздо более светлым оттенком.

Заметные изменения и в самой прическе Варвары. Челка, которую девушка раньше носила довольно короткой – примерно до уровня глаз, – теперь отросла. Она уложила ее, оставив пряди обрамлять лицо.

Как Варвара Кошевая оказалась в Италии

Сейчас дочь Евгения Кошевого живет в Милане. О ее переезде за границу стало известно еще осенью 2025 года, когда Варвара указала этот итальянский город как место пребывания в своих социальных сетях.

Сначала информация о ее жизни в Италии была скорее предположением, однако позже ее отец подтвердил, что девушка действительно продолжила обучение за границей.

В мае 2026 года Кошевой рассказывал, что Варвара после первого курса в Украине решила самостоятельно переехать в Италию. Там она учится по специальности, связанной с менеджментом и режиссурой в сфере шоу-бизнеса.

"Она закончила здесь (в Украине. – Ред.) заочно первый курс, а затем уже уехала продолжать обучение, когда ей исполнилось 18 лет", – рассказывал шоумен.

По словам Кошевого, поначалу дочери было непросто привыкнуть к жизни вдали от семьи. В Украине Варвара постоянно была рядом с родителями и бабушкой, а после переезда ей пришлось самостоятельно решать бытовые вопросы.

"Она одна, приходится все делать самой. Я говорил: "Такова взрослая жизнь, Варвара. Придется самой". Скучаем", – признавался артист.

До переезда в Италию дочь Кошевого рассматривала совсем другие варианты построения своего будущего. Девушка интересовалась вокалом и актерским мастерством и даже изучала польский язык, поскольку думала о поступлении в польский университет.

Впоследствии Варвара изменила планы и выбрала специальность, которая напрямую связана с шоу-бизнесом, но в большей степени касается его организационной и режиссерской стороны.

Кошевой ранее рассказывал, что семья также рассматривала возможность ее обучения в Киеве.

Ранее OBOZ.UA писал о детях звезд "Квартала 95", которые пошли по стопам родителей. Среди них также Варвара Кошевая, которая с детства красовалась перед камерами.

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