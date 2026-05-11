'Такая взрослая жизнь, Варвара'. Кошевой признался, почему его старшая дочь до сих пор не прижилась в Италии

Шоумен и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, как его старшая дочь Варвара привыкает к самостоятельной жизни в Италии. По словам артиста, 18-летней девушке пока непросто адаптироваться к жизни в Милане, ведь дома ее всегда поддерживали мама и бабушка.

Видео дня

Сейчас Варвара учится в Италии по направлению, связанному с менеджментом и режиссурой в сфере шоу-бизнеса. Кошевой признался в программе "Ближе к звездам", что решение переехать за границу дочь приняла самостоятельно после первого курса обучения в Украине, однако жизнь вдали от семьи стала для нее вызовом.

"Она закончила здесь (в Украине. – Ред.) заочно первый курс и потом уже поехала дальше учиться, когда исполнилось 18 лет", – поделился Кошевой.

Шоумен не скрывает, что семья тяжело переживает разлуку с дочкой. По его словам, Варвара только начинает привыкать к новому ритму жизни без постоянной помощи близких.

"Она сама, приходится все самой делать. Я говорил: "Такая взрослая жизнь, Варвара. Придется самой". Скучаем", – добавил юморист.

Стоит отметить, что еще осенью 2025 года она впервые намекнула на переезд в Италию, указав Милан в своих профилях в соцсетях как место пребывания. Тогда же Евгений Кошевой рассказывал, что дочь учится дистанционно и планирует впоследствии перейти на очную форму обучения за рубежом.

Были планы на украинские высшие учебные заведения

В прошлом году ситуация выглядела иначе: Кошевой рассказывал, что Варвара активно изучает польский язык и рассматривает поступление в университет за рубежом на "вокал" или "актерское мастерство". Однако впоследствии девушка изменила направление и выбрала более практичную специальность в сфере шоу-бизнеса.

Актер также отмечал, что семья рассматривала вариант обучения в КМАЭЦМ в Киеве, ведь девушка была не против остаться. Причины изменения планов в семье не детализировали, но Кошевой подчеркивал, что образование в Украине является достойной альтернативой, особенно когда речь идет о творческих направлениях.

Напомним, Евгений Кошевой и его жена Ксения состоят в браке более 17 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – совершеннолетнюю Варвару и 11-летнюю Серафиму.

Ранее OBOZ.UA писал о детях звезд "Квартала 95", которые пошли по стопам родителей. Среди них также Варвара Кошевая, которая с детства красовалась перед камерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!