Зеленская сорвала куш на 'Рассмеши комика', а Кошевая покорила 'Лигу смеха': дети звезд 'Квартала 95', пошедшие по стопам родителей

Дети актеров "Квартала 95" пошли по стопам своих звездных родителей и почувствовали на себе внимание украинцев во время выступлений преимущественно на юмористических шоу. Таким образом, славу на себе испытали Александра Зеленская, Варвара Кошева, Лиза Ткач и дети Елены Кравец.

Видео дня

Однако только потомки Елены Кравец до сих пор занимаются активной публичной работой, что не скажешь о других звездных детях. OBOZ.UA решил вспомнить их лучшие выступления, которые поразили что родителей, что общество.

Александра Зеленская

11-летняя Саша Зеленская принимала участие в шоу "Рассмеши комика. Дети" и сразу собрала целую бурю эмоций. Девочка приготовила множество шуток, где не обошлось и без юмора, касающегося ее отца, президента Украины Владимира Зеленского. По словам Саши, ее основной целью на сцене было рассмешить отца. Однако благодаря удачным шуткам ей удалось не только заставить папу хохотать, но и заработать 50 тысяч гривен.

В частности, к тому времени, а это 8 лет назад, она признавалась, что в будущем хотела стать продюсером.

Варвара Кошева

В то же время Варвара Кошева, дочь Евгения Кошевого, не менее впечатляюще покорила "Лигу смеха". Она также завоевала 20 тысяч гривен на шоу "Рассмеши комика", где показала незаурядный юмор и артистизм.

А еще в свои 11 лет Варя стала звездой вокального проекта "Голос. Дети", где прошла в финал и даже с юмором шутила о президенте Украины Владимире Зеленском. "Ну как это? Я же за него болела, а он за меня – нет?" – в шутку возмутилась Варвара. Ее выступления, в частности, исполнение песни The Weeknd – Call Out My Name, эмоционально поразили зрителей и жюри.

Лиза Ткач

Лиза Ткач, дочь известного комика Юрия Ткача, заработала 50 тысяч гривен на шоу "Рассмеши комика", где ее отец был в составе жюри. Лиза поразила зрителей своими яркими и оригинальными шутками об отце, покорив не только судей, но и телезрителей. Она продемонстрировала, что таланты могут быть переданы по наследству.

Дети Елены Кравец

Старшая дочь Елены Кравец, Мария, после того как ее мама покинула студию "Квартал 95", тоже решила попробовать свои силы в шоубизе. Она оказалась не только великолепной танцовщицей, но и талантливым ведущим подкаста "Дома поговоримо", который однажды вела с младшим братом Иваном.

Ранее OBOZ.UA писал, что Двейн "Скала" Джонсон взбудоражил сеть танцем с маленькими дочками, стремящимися публики. Его назвали лучшим отцом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!