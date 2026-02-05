Стало известно, кто пошьет свадебное платье для Леси Никитюк

Похоже, телеведущая Леся Никитюк начинает задумываться над организацией свадьбы с отцом своего сына Оскара, военнослужащим Дмитрием Бабчуком, поскольку уже выбрала дизайнера, которая сошьет ей праздничное платье. Создание образа для важного дня знаменитость доверила владелице украинских брендов Gasanova и Damirli Эльвире Гасановой.

Видео дня

Об этом дизайнер рассказала в интервью на YouTube-канале Okay Eva. Она подчеркнула, что сейчас редко дарит одежду из новых коллекций украинским звездам, однако охотно сотрудничает с теми, с кем имеет хорошие отношения.

"Я с Лесей Никитюк дружу. Я знаю ее с момента, когда она еще была в шоу "Орел и решка", когда начинала свой путь. Это человек, с которым мы одновременно росли", – отметила модельер.

Благодаря теплым отношениям Эльвира Гасанова помогла ведущей и ее возлюбленному подобрать идеальные образы для церемонии крещения сына в очень короткий срок. Как вспомнила дизайнер, Леся Никитюк написала ей за два дня до таинства, поэтому она позвала ее в свой бутик, чтобы там найти лучшие луки. Ведущая выбрала для себя нежное атласное платье в пол, а Дмитрий Бабчук одел изысканный костюм.

"Мне кажется, мы для нее нашли идеальное платье. И мужа одели, поэтому они были красивые. Сейчас она пишет, что свадебное платье тоже шьем. Я говорю: "Да, супер", – поделилась Гасанова.

Заметим, что еще в прошлом году Леся Никитюк говорила о том, что пока не планирует устраивать свадьбу с любимым. Как объясняла телеведущая, она хочет организовать роскошную церемонию, но из-за службы Бабчука в армии создавать какие-то планы довольно сложно.

"У меня у мамы семь крестников и у папы восемь. Мы переходили все свадьбы. Все эти украинские традиции, где зять моет маме ноги водкой, а потом крапивой. Конечно, я хочу, чтобы маме такое сделали. Я хочу хорошую такую свадьбу, где будет много людей. Знаете, сейчас очень мало поводов для радости. Но мы все же дали отсрочку этому событию, потому что Дмитрий на сегодня является действующим военнослужащим. Мы пока не можем строить графики на это", – отмечала знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Леся Никитюк ошеломила, какие слухи о ней распространяют в родном Хмельницком после родов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!