Леся Никитюк на фоне слухов о беременности призналась, почему пока не планирует свадьбу с женихом-военным

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которую заподозрили в беременности, заговорила о планах на свою будущую свадьбу с женихом Дмитрием Бабчуком. По словам 37-летней актрисы, она хотела бы создать роскошную церемонию, однако пока не собирается организовывать мероприятие, ведь ее избранник служит в рядах ВСУ, так что строить графики не так легко.

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Об этом знаменитость рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками". Она призналась, что с самого детства вместе с родителями посещала много свадеб, где придерживались украинских традиций, поэтому хотела бы это повторить и на своем празднике.

"У меня у мамы семеро крестников и у папы восемь. Мы переходили все свадьбы. Все эти украинские традиции, где зять моет маме ноги водкой, а потом крапивой. Конечно, я хочу, чтобы маме такое сделали. Я хочу хорошую такую свадьбу, где будет много людей. Знаете, сейчас очень мало поводов для радости. Но мы все же дали отсрочку этому событию, потому что Дмитрий на сегодня является действующим военнослужащим. Мы пока не можем строить графики на это", – призналась ведущая.

Напомним: в начале января этого года любимый Леси Никитюк сделал ей предложение руки и сердца. 28-летний Дмитрий Бабчук, который служит в морской пехоте, решил сделать важный шаг в отношениях с актрисой во время совместного отдыха в Карпатах.

Тогда в сети начали подозревать, что знаменитость может быть беременна. Слухи о предстоящем пополнении в семье Никитюк подогрело заявление о том, что она планирует уйти из развлекательного шоу "Кто сверху?", где была ведущей с 2018 года. В соцсетях актриса написала: "Это мой последний сезон в этом проекте. Я безгранично благодарна зрителям за вашу поддержку, команде за вдохновение, а формату – за эти невероятные годы. Конец этого этапа – это начало чего-то нового. Спасибо, что вы со мной!"

Фанаты ведущей предположили, что поставить на паузу телекарьеру она решила, потому что носит под сердцем первенца. В течение длительного времени звезда никак не комментировала свое состояние, однако источники OBOZ.UA подтвердили информацию о ее беременности.

Однако со временем Никитюк все же отреагировала на сплетни о будущем пополнении. Она решила не раскрывать интригу, так как не подтвердила, так и не опровергла предположения поклонников. Ведущая с юмором отметила: "Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-нибудь информацию – знайте Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Все женщины ведьмы".

Ранее OBOZ.UA писал, что соведущий Леси Никитюк рассказал, как ее изменили новые отношения.

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