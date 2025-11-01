'Очень готовились к этому событию': Леся Никитюк покрестила сына и раскрыла его имя. Фото с таинства

Украинская ведущая Леся Никитюк сообщила, что в ее семье произошло очень важное событие. Журналистка и ее любимый мужчина, военнослужащий Дмитрий Бабчук, покрестили общего сына.

Таинство состоялось в Михайловском Златоверхом соборе. Об этом знаменитость сообщила на личной странице в Instagram.

"На днях в нашей семье состоялся светлый праздник. Мы покрестили сына. Мы очень готовились к этому семейному событию, потому что, лично для меня, это большое таинство и ответственность", – написала ведущая.

Пара наконец-то решила раскрыть имя маленького сына. Леся Никитюк сделала репост публикации Дмитрия Бабчука, где он сообщил – мальчика зазвали Оскаром.

"До седьмого колена всех мужчин в моей семье называли только двумя именами – Михаил и Дмитрий. Прадед – Михаил, дед – Дмитрий, отец – Михаил, я – Дмитрий. Соответственно, сына я назвал Оскар. Поэтому прошу приветствовать уважаемого казака – Бабчук Оскар Дмитриевич", – написал возлюбленный ведущей.

Для таинства Леся Никитюк выбрала элегантный образ. Она одела нежное атласное платье в пол, а на плечи накинула шаль. В свою очередь Дмитрий Бабчук нарядился в стильный серый костюм, который скомбинировал с черной футболкой.

Заметим, что Леся Никитюк родила первенца 15 июня. Она до последнего держала информацию о будущем пополнении в тайне, поэтому, похоже, даже беременность официально подтвердила, когда уже держала малыша на руках.

