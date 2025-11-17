'Это унизительно'. Леся Никитюк ошеломила, какие слухи о ней распространяют в родном Хмельницком после родов

В родном Хмельницком после родов Леси Никитюк начали массово распространять унизительные слухи относительно того, как именно она стала мамой. Телеведущая рассказала, что знакомая ее семьи случайно услышала, как две девушки обсуждали ее материнство и предполагали, что ребенка ей якобы родила суррогатная мать.

Как она рассказала в интервью журналу "КЛАЦ", причиной таких выдумок они назвали возраст Леси – "в 37 это уже старуха" (37 лет было в период вынашивания ребенка). Никитюк не скрывает: такая дискуссия стала для нее шоком и оказалась глубоко болезненной.

"В Хмельницком подруга нашей семьи услышала, как две девушки громко обсуждают, что я родила, но "видимо, не сама, потому что в 37 это – уже старая, наверное это была суррогатная мать". Это унизительно. Хочу, чтобы общество поняло: быть незамужней в 37 – это ок. Рожать в 37, в 40, в 45 – тоже ок. Замораживать яйцеклетки – ок. Хватит осуждать. Надо учиться такту", – возмутилась телеведущая.

Никитюк назвала подобные суждения "унизительными" и свидетельствующими об отсутствии базового такта. Она подчеркнула, что эти слухи не имеют никакого отношения к реальности, но сам факт подобных предположений демонстрирует, насколько легко незнакомые люди позволяют себе комментировать телесность и личную жизнь женщины.

По словам Никитюк, общественное давление относительно ее семейного статуса сопровождает ее по меньшей мере 15 лет. В медиа годами подчеркивали слово "незамужняя", будто оно определяет ее как личность. Вопросы "когда свадьба?" преследовали ее всю взрослую жизнь и чаще всего, как она говорила, звучали от пожилых женщин.

"И весело, и грустно наблюдать, как люди реагируют на мой семейный статус. Когда появился Дмитрий (любимый. – Ред.), все сразу начали писать: "О, наконец-то!" Потому что если я не показываю отношений, то, оказывается, автоматически одинока. Чаще всего такое спрашивают пожилые женщины. Это давление. Почему я должна жить по их советам?" – эмоционально поделилась телеведущая.

Никитюк призналась, что иногда даже чувствовала себя виноватой из-за того, что не соответствует чужим ожиданиям – однако с годами научилась не реагировать на давление.

