Стали известны имена жюри, которые оценивали выступление участников Евровидения 2025 от Украины: вокруг них разгорелся скандал

Евровидение 2025 завершилось, однако в Украине обсуждают не только победителя или выступление нашей делегации, но и неожиданный скандал, связанный с национальным жюри. Все началось с прямого эфира: певица Jerry Heil, которая в этом году объявляла баллы от украинского жюри, появилась на экранах зрителей в ярком образе и с традиционным 12 баллами для одной из стран – момент, на первый взгляд, привычный для фанатов конкурса.

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И хотя главные 12 баллов присудили Германии, общество возмутило, что высоко оценили также представителя Эстонии Tommy Cash – в 5 баллов. Тогда также стало известно, кто имел возможность голосовать в составе национального жюри от Украины.

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Официальный состав национального жюри, который выбирали украинцы через приложение Дія, выглядел так:

MELÓVIN – певец, представитель Украины на Евровидении 2018.

– певец, представитель Украины на Евровидении 2018. Дмитрий Шуров (Ріапобой) – композитор, музыкант.

– композитор, музыкант. Алена Шоптенко – хореограф, звезда телешоу.

– хореограф, звезда телешоу. Tayanna – певица и автор песен, финалистка Нацотборов 2017 и 2018.

– певица и автор песен, финалистка Нацотборов 2017 и 2018. Нателла Чхартишвили-Зацаринная – продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2.

Именно эти пятеро и определяли половину оценки, которую получали участники Евровидения 2025 от Украины – ведь, согласно правилам, голосование состоит из 50% оценки зрителей и 50% – от национального жюри.

Скандал вокруг Tommy Cash и MELÓVIN

Уже через несколько минут после объявления баллов от Украины MELÓVIN опубликовал фотобланк со своими оценками. Самый высокий балл он отдал немецкому дуэту Abor & Tynna. А вот второе место у него занял скандальный Tommy Cash из Эстонии.

Отметим, что постановку его номера для конкурса осуществляла режиссер Алина Пьязок, которая имеет российское гражданство и уже много лет сотрудничает с артистом – в частности, снимала для него клипы. Кроме того, Tommy Cash неоднократно работал с российскими художниками, а в его творчестве прослеживается ностальгия по СССР. Перед первым полуфиналом и финалом украинские пользователи массово призывали не голосовать за Эстонию, обвиняя исполнителя в "пропаганде мира" в духе российского нарратива.

Также известно, что мать артиста имеет украинское происхождение, а бабушка – уроженка РФ. Tommy Cash с детства общался на двух языках – эстонском и русском, и это тоже стало предметом дискуссий в украинском обществе, особенно в контексте полномасштабной войны.

После того как еврофаны упрекнули MELÓVIN за необдуманный выбор, артист резко ответил на это: "Да иди ты в п*зду".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы неоднозначно отреагировали на победу Йоханнеса Пича в финале Евровидения 2025. Он вышел на международную арену музыкального соревнования с треком Wasted Love и смог запасть в душу как национальному жюри, так и зрителям, ведь в сумме получил 438 баллов, которые и принесли ему победу.

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