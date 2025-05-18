'Австрия была нормальная, но...' Украинцы неоднозначно отреагировали на победу Йоханнеса Пича в финале Евровидения 2025

В субботу, 17 мая, в швейцарском городе Базель отгремел гранд-финал 69-го песенного конкурса Евровидение 2025. За первое место достойно боролись представители из 26 стран, среди которых была и Украина, однако получить заветный хрустальный микрофон удалось лишь одному артисту, а именно Йоханнесу Пичу (JJ ) из Австрии.

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Он вышел на международную арену музыкального соревнования с треком Wasted Love и смог запасть в душу как национальному жюри, так и зрителям, ведь в сумме получил 438 баллов, которые и принесли ему победу. Однако триумф австрийца на Евровидении 2025 вызвал довольно неоднозначную реакцию у украинцев.

Так, например, часть наших соотечественников была в восторге от выступления Йоханнеса Пича. Некоторые пользователи сети высоко оценили его вокальные данные и глубокий смысл песни.

"Вдруг кто-то не понимает, почему выиграла Австрия: JJ поет о невзаимных чувствах – абсолютно универсальный опыт, который находит отклик у других через драматический нерв самой песни. Плюс невероятный вокал. Это безумное комбо, поэтому и победа".

"Австрия победила. Действительно достойный вокал и голос".

"А что не так? Австрия была лучшей. А немцам от судей 12 за Таурусы аванс".

Однако у других украинцев победа JJ вызвала кардинально другие эмоции. Это связано с тем, что в биографии артиста есть "темное пятно", связанное с россиянами. Йоханнес Пич откровенно заявлял, что при создании песни Wasted Love вдохновлялся творчеством оперной певицы из РФ Анны Нетребко. Он еще с 2021 года активно следит за ее соцсетями и лайкает посты, даже те, что содержат пророссийские нарративы. Стоит отметить, что Нетребко является горячей сторонницей кровавого путинского режима.

Именно из-за этих фактов триумф австрийца на Евровидении 2025 разозлил некоторых юзеров. Они отметили, что артист и имеет неплохой голос, однако приверженность к россиянам вызывает лишь негативное отношение к нему:

"Если исключить еб*чий политический контекст и наличие глупой страны, которая портит репутацию людям. Австрия – это вышка. Это просто вокал, который редко встретишь. И я надеюсь, что исполнитель изменит свое мнение. Но не перестанет петь".

"Австрия это страна-гной, как и их конкурсант. Они 100% будут говорить, чтобы Россию вернули на Евровидение в следующем году и мы должны сделать все, чтобы этого не произошло".

"Ничего на самом деле. Австрия нормальная была, но любитель российской певицы..."

Стоит отметить, что на международную арену JJ вышел с треком Wasted Love, через который передал собственные чувства и горький опыт безответной любви. Полный текст песни читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как оценили выступление Украины на Евровидении 2025 и сколько баллов нам дали другие страны.

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