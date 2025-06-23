'Русский язык не принадлежит Путину'. 23-летний основатель благотворительного фонда оскандалился из-за песни о 'святой Руси' и записал нелепое оправдание

23-летний Артем Герасименко, блогер и основатель благотворительного фонда "Дитинство Ukraine", оказался в центре громкого языкового скандала после публикации провокационного видео на платформе TikTok. В ролике он едет в машине, распевая русскую песню со словами "Матушка-земля, белая березонька, для меня святая Русь".

Видео дня

На кадрах появляется подпись: "Мы проезжаем дом Мандзюк, давайте тише, чтобы не тревожить ее". Эти слова прозвучали на фоне конфликта между блогерами Еленой Мандзюк и Анной Алхим, в котором поднимается чувствительная тема языка в украинском обществе. Реакция общества была мгновенной – видео вызвало шквал критики, а пользователи соцсетей начали осуждать не только самого Герасименко, но и благотворительный фонд, в котором он работал. На момент написания материала видео с TikTok было удалено, однако на его месте появилось оправдание Герасименко на русском языке.

После общественного резонанса фонд "Дитинство Ukraine" опубликовал официальное заявление, в котором назвал блогера "бывшим работником" и категорически отмежевался от его действий: "Нам больно видеть это видео. Мы переживаем эти эмоции вместе с вами как украинцы, как граждане, как команда, которая ежедневно работает рядом с детьми, потерявшими самое родное. Мы работаем ради украинских детей и их будущего в независимой, мирной и свободной Украине".

Сам блогер после волны критики записал видеообращение, в котором пытался оправдаться. Впрочем, он заявил, что это "не оправдание", а попытка быть услышанным.

"Я гражданин Украины. Я никогда не поддерживал и не поддерживаю агрессора. Для меня украинская независимость, государственность и свобода – это те ценности, за которые воюют и борются люди, которых я уважаю. Но я не могу молчать, когда под видом украинизации происходит травля людей, которые говорят на другом языке. Русский язык не принадлежит Путину. Он не принадлежит России. И идея того, что уничтожение всего русского приведет к победе – ошибочна", – заявил Герасименко.

По его словам, многие украинцы, которые защищают страну на фронте, разговаривают на русском, и травля таких людей за язык является, по его мнению, опасной и неприемлемой. Несмотря на эти объяснения, многие украинцы восприняли обращение Герасименко как манипулятивное. Особое возмущение вызвала именно песня, в которой звучали образы, близкие к риторике российской пропаганды, а также использование термина "святая Русь", имеющего символическое значение для российских имперских нарративов.

В защиту Герасименко выступила Дарья Жолус – девушка, которая фигурировала с ним в скандальном видео. В своих InstaStories она заявила, что публикация видео не была с ней согласована, однако объяснила, что ролик имел иронический подтекст, и осудила волну ненависти, которая на нее впоследствии обрушилась.

Скандал с Герасименко разразился на фоне уже эмоционально насыщенного конфликта между Анной Алхим и Еленой Мандзюк. Алхим неоднократно вызывала возмущение в соцсетях из-за пренебрежительного отношения к украинскому языку. В частности, она публиковала "мемы" со стереотипами о западных украинцах, а недавно – закатывала глаза, когда ее попросили спеть песню на украинском. Мандзюк, которая ее публично раскритиковала, получила угрозы убийством.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анна Алхим отреагировала на обвинения в "государственной измене" и раскрыла свое местонахождение. Против скандального блогера открыто уже третье уголовное производство.

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