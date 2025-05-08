Анна Алхим покинула Украину после скандала с Мандзюк: где она сейчас

Скандальная блогер Анна Алхим покинула Украину на фоне острого конфликта с инфлюенсером Еленой Мандзюк. В ночь на 8 мая ее Instagram-страницу заблокировали, после чего она появилась в своем Telegram-канале и заявила, что находится в Варшаве. На момент публикации новости она была в дьюти-фри аэропорта, откуда планирует лететь дальше.

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Еще несколько дней назад блогер заявляла, что ее пытаются выжить из страны, хотя она не хочет убегать. Однако, похоже, ситуация изменилась. Параллельно серьезное заявление сделала и сама Елена Мандзюк.

"Сегодня была одна из самых страшных ночей в моей жизни. Сейчас с нами все хорошо, прошу не писать и не звонить знакомых. Я поняла, что это закончится, если меня не станет, или выбрать молчать. Потому что третий вариант – добиваться справедливости... Я не знаю есть ли у меня на это силы, откровенно, не знаю смогу ли дальше, мне страшно", – высказалась Елена Мандзюк в InstaStories.

Тогда Алхим прокомментировала это сообщение и заявила, что она не при делах: "Таки видела, что у Лены там сегодня была страшная ночь. Если что, у меня есть алиби – я в Варшаве, это не я. А я вам говорила, что так и будет, я вам говорила, что следующий шаг – это будет покушение на нее. Ну вроде в принципе так и произошло".

О выезде Алхим ранее сообщал ветеран войны и блогер Александр "Терен" Будько: "Есть одна хорошая новость. Бурячкова, та что Алхим, уезжает, по моей информации, за границу. Это хорошая новость. И не очень хорошая. Все же покидает страну. А не очень – потому что ее просто предупредили, как и в прошлый раз: "Поезжай за границу, пережди там немножко, возвращайся назад и проводи дальше свою деятельность. Пока поработаешь оттуда". Так что да. Она уже где-то проходит границу... Не могу похвалить в этом СБУ. СБУ только предупредила ее. Посмотрим, как-то она отреагирует для общества".

Скандал вокруг Анны Алхим разгорелся после ее поведения на праздновании крещения детей блогера Стаси Макеевой. Во время мероприятия ведущий предложил Алхим спеть что-то украинское – хоть "Червону руту", хоть песню Верки Сердючки. Вместо этого блогер демонстративно закатила глаза, пробормотала что-то недовольное и зависла в молчаливом ступоре. Ее реакция вызвала осуждение даже среди гостей события, а в соцсетях – настоящий шквал возмущения. Особенно поразило пользователей ее явное пренебрежение к украинскому языку, который во время полномасштабной войны является не только средством коммуникации, но и символом сопротивления и национальной идентичности.

На этом все не закончилось. К ситуации активно подключился ряд украинских инфлюенсеров, в частности блогер Елена Мандзюк, которая обнародовала гневное обращение к СБУ с призывом отреагировать на действия Алхим. Она отметила, что блогер не только отказывается говорить на украинском, но и позволяет себе публичные высказывания, содержащие пророссийские нарративы. В частности, Алхим называла украинцев, которые общаются на государственном языке и открыто демонстрируют свою позицию, "терпилами".

Ранее OBOZ.UA писал о более давних скандалах Анны Алхим и рассказывал, как она способствовала российской пропаганде в Украине, восхваляя диктатора Путина.

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