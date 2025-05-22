Дело о государственной измене: Анна Алхим отреагировала на обвинения и раскрыла свое местонахождение

Украинский блогер Анна Алхим впервые публично прокомментировала уголовное дело о государственной измене, открытое против нее. На фоне общественного резонанса и ряда обвинений в пророссийской деятельности она заявила, что находится в Киеве, не имеет никакого отношения к измене государства и считает себя патриоткой.

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Против скандального блогера открыто уже третье уголовное производство – на этот раз по статье 111 Уголовного кодекса Украины, касающейся государственной измены. Комментарий относительно инцидента Алхим дала в программе "Сніданок з 1+1".

"Я не считаю себя пророссийской. У меня набита татуировка вышиванки, флаг Украины. Какая я пророссийская? Я нахожусь в Киеве, если это дело будут расследовать, то я здесь. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что я точно не имею отношения никакого к государственной измене, я патриот своей страны, поэтому я не переживаю. Да, это неприятно, но это неприятно для моих родителей", – объяснила свою политическую позицию Алхим.

Блогер также прокомментировала скандал, возникший на праздновании крещения детей Стаси Макеевой, когда Алхим отказалась петь на украинском. "Я спела украинскую песню "Цей мужчина тільки мій", но это никто не выложил. Почему я скривилась, когда мне сказали спеть на украинском? Потому что в этой компании все знают меня как любителя русской музыки, поэтому я так скривилась. Не потому, что мне противен украинский язык", – отметила она.

В частности, она сообщила, что встретилась с инфлюэнсером Еленой Мандзюк, которая первой обратилась в СБУ с призывом расследовать деятельность Алхим. "Я встретилась с Еленой, мы с ней пообщались, и этот конфликт уже не нужен ни ей, ни мне. Она осталась при своем мнении, я осталась при своем", – сказала блогер.

Напомним, народный депутат Наталья Пипа заявила, что на Анну Алхим открыто уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена. По ее словам, блогер могла раскрывать расположение украинских медицинских учреждений в прифронтовых районах, после чего эти объекты подвергались атакам со стороны врага. Кроме того, в обращении к правоохранителям упоминаются пророссийские высказывания Алхим, в частности – в адрес российского диктатора Владимира Путина.

В общем против блогера уже открыто как минимум три уголовных производства – по статьям 111 (государственная измена), 161 (нарушение равноправия граждан) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анна Алхим за границей засветилась в компании российского блогера и окончательно разочаровала фанатов. Блогеры провели вместе время в одном из заведений Франции.

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