'Я люблю украинский язык, но от русских песен не откажусь'. Алхим и Мандзюк встретились у Рамины после скандала. Все детали

Блогеры Елена Мандзюк и Анна Алхим, между которыми разгорелся громкий скандал из-за кардинально разного отношения к русскому языку и использования контента артистов из РФ в публичном пространстве, сели за "стол переговоров". Интернет-деятели пришли на интервью к ведущей Рамине Эсхакзай, где обсудили все детали конфликта и признались, изменили ли свои позиции.

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Стоит отметить, что сначала разговор между инфлюенсерами происходил довольно спокойно, однако когда их взгляды расходились, блогеры давали волю эмоциям. Соответствующее видео интервьюер обнародовала на своем YouTube-канале.

Анна Алхим о языке: "Очень люблю украинский, но общаться буду на русском"

Одной из причин публичной ссоры между инфлюенсерами стало то, что после начала полномасштабного вторжения Анна Алхим продолжает говорить на языке страны-агрессора как в быту, так и в публичном пространстве. Блогер решила поставить все точки над "і" в этом вопросе, поэтому отметила: прекрасно знает соловьиный, однако и в дальнейшем будет общаться на русском, ведь ей так комфортно.

"Я свободно владею украинским языком, очень люблю его. Знаю все украинские песни. Но общаться сейчас я буду на русском. Не потому, что это моя принципиальная позиция, потому что, когда я так говорю, зрителям это режет слух. Это потому, что мне так комфортно. Я думаю на русском", – заявила интернет-деятель.

В свою очередь Елена Мандзюк поделилась, что длительный период жизни также общалась на языке страны-агрессора, однако в 2016 году перешла на украинский, прежде всего в своем блоге.

Анна Алхим о русских песнях: "Почему государство их не запрещает?"

Другим фактором, из-за которого Мандзюк объявила "войну" коллеге по цеху стало то, что она публично транслирует российский контент. Однако Алхим не изменила своей позиции по этой теме. Блогер призналась: до сих пор считает, что музыка "вне политики", поскольку только во время прослушивания любимых композиций, в том числе от артистов из РФ, она может почувствовать эмоциональное уравновешивание и внутреннюю силу.

"Я и сейчас считаю, что все ракеты летели не из-за того, что я слушала Тимати с утра до вечера. Я слушаю эти песни, потому что мое душевное состояние исправляется. Мне плохо, поэтому я включила песню, послушала и все. У меня много и украинских треков", – высказалась блогер.

Анна Алхим также добавила, что у нее есть определенный перечень исполнителей, от творчества которых она резко отказалась. Среди них Григорий Лепс и Shaman, которые откровенно поддерживают кровавый режим Кремля и войну. А вот от произведений других российских исполнителей она не откажется, однако не будет транслировать их в инфопространстве.

"Буду слушать российские песни, но не публично. Но хочу спросить, почему государство их не запрещает? Если мы понимает, что это спонсирует ракеты, почему существуют двойные стандарты и люди ссорятся между собой?", – сказала она.

Блогеры о скандале с танцами под русскую музыку на фоне аллеи погибших Героев

Разговор на более повышенных тонах между интернет-деятельницами начался, когда они вспомнили видео Алхим, которое она записала на фоне аллеи погибших Героев в Хмельницком. На ролик она наложила трек российской певицы Макфи. Блогер объяснила, что в тот вечер просто наслаждалась первым снегом и даже не обратила внимания на мемориал. Она добавила, что не настолько сошла с ума, чтобы танцевать "на костях" защитников, отдавших жизнь за Украину.

Однако такое оправдание, похоже, не сильно удовлетворило Елену Мандзюк. По мнению инфлюенсера, ее коллега должна была бы удалить видео и публично признать свою ошибку. Однако Алхим убеждена, что не обязана просить прощения и оправдывать свои поступки.

Анна Алхим четко обозначила свою позицию: "Я полностью проукраинский человек"

Во время интервью интернет-деятельница заявила, что никогда не пропагандировала "русский мир". Алхим признала: в свое время действительно называла российского диктатора Владимира Путина "влиятельным политиком", однако с первого дня большой войны говорила, что он ужасный человек и призывала помогать Украине.

"Россия – это страна-агрессор. Путин п*дарас. У меня четкая позиция и она не меняется с первого дня войны. Для меня есть хорошие россияне и я придерживаюсь этого. Они воюют на стороне нашей страны с паспортом РФ", – сказала блогер.

Алхим и Мандзюк прокомментировали встречу под Сумами

По словам Елены Мандзюк, во время конфликта с Алхим она получила очень много угроз и негативных слов от подписчиков коллеги. Блогеру было трудно это выдержать, но она не хотела еще сильнее разжигать конфликт. Поэтому инфлюенсер без колебаний согласилась на идею Алхим встретиться и предложила поехать к военным, чтобы передать помощь. К защитникам блогеры ехали отдельно. После того, как интернет-деятельницы отдали все вещи военнослужащим, они встретились и поговорили.

Анна Алхим объяснила, почему не подала жалобу на Мандзюк за травлю: "В моих интересах было прекратить конфликт"

Как отметила Алхим, она никогда не хотела жаловаться на коллегу и не просила этого делать как подписчиков, так и свою команду, ведь просто не видела в этом смысла. Она осознавала, что на любые действия получит реакцию от Мандзюк, поэтому не имела желания еще больше разжигать ссору.

"Для чего это? Ей заблокируют страницу, они разозлятся и мы дальше начнем раскачиваться. В моих интересах было прекратить этот конфликт. Я не хочу участвовать ни в каких скандалах. Я скандальный блогер только потому, что высказываю свое мнение, а люди с ним не соглашаются", – сказала интернет-деятельница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что против Анны Алхим возбудили дело о государственной измене.

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