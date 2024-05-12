Розовая панама, юбки и маникюр. Как выглядит победитель Евровидения 2024 Nemo в реальной жизни. 20 ярких фото

Победитель Евровидения 2024 Nemo в реальной жизни любит носить розовую панаму, не пренебрегает юбками и поражает ярким маникюром. Они предпочитают розовый цвет, который можно увидеть как в одежде, так и в аксессуарах.

В Instagram Nemo делятся своей жизнью и любят демонстрировать свои наряды. Они также показали эффектный маникюр и на песенном конкурсе, успешно подчеркнув образ костюма.

Напомним, Nemo с песней The Code стали победителями Евровидения 2024 года. Премьера конкурсного трека Nemo состоялась в марте, а месяц спустя они даже на время возглавили рейтинг букмекеров, сдвинув конкурента-хорвата.

Во время победного выступления на Евровидении 2024 года обладатель хрустального микрофона небинарный Nemo нечаянно разбили свою статуэтку, не рассчитав силы во время "падения" на колени. К счастью, ситуация закончилась оптимистично – они получили еще один кубок, однако, без нанесенного принта песенного конкурса этого года.

На официальном аккаунте Евровидения в Instagram преобладают приветствия в адрес победителя. Много внимания уделили тому, что Nemo вынесли на сцену не свой флаг, а акцентировали внимание на свободе гендерной самоидентификации.

Немо Метлер родились 3 августа 1999 в швейцарском городе Биль, где с детства играли на скрипке, фортепиано и барабанах. Когда карьера звезды пошла вверх, артист уже жили в Берлине.

В ходе знакомства на первой препати Евровидения-2024 исполнитель очень тепло встретил представительниц Украины alyona alyona & Jerry Heil. Швейцарец обнял звезд и сказал, что фанатеет от украинок, а их песня "коснулась сердца" звезды. Они даже устроили кавер.

В своих композициях Nemo затрагивают близкие темы гендерной идентичности, психического здоровья и поиска своего места в этом мире. Хит "The Code" также посвящен этому.

Напомним, шоу этого года не обошлось без скандалов. Сначала конкурсанты начали ссориться с израильским вещателем и Эден Голан, а позже выяснилось, что участник из Нидерландов не выступит из-за дисквалификации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кому Украина отдала 12 баллов на голосовании жюри во время Евровидения 2024 года.

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