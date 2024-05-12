Кому Украина отдала 12 баллов. Результаты голосования жюри на Евровидении 2024
Жюри от Украины на Евровидении 2024 уже отдали свои баллы странам-фаворитам в гранд-финале. Выступление Nemo судьи считают лучшим среди всех остальных, поэтому наградили Швейцарию всеми 12 баллами – максимумом.
На сцене в Мальме (Швеция) за хрустальный микрофон и возможность представлять песенный конкурс в следующем году в своем государстве соревновались 25 стран: 19 – победители полуфиналов (без дисквалифицированных Нидерландов), "Большая пятерка" и страна-хозяйка – Швеция. Из них избрали десятку лучших. О результатах голосования стало известно с онлайн-трансляции песенного конкурса.
К слову, OBOZ.UA ведет текстовую онлайн-трансляцию гранд-финала Евровидения 2024. С хроникой первого и второго полуфиналов можно ознакомиться по ссылкам.
Состав жюри украинцы выбирали через приложение "Дія", но личности держали в тайне до самого финала. Баллы, которые распределили между участниками, объявила Джамала.
Баллы профессионального жюри участникам Евровидения 2024 от Украины:
1 балл – Люксембург
2 балла – Италия
3 балла – Португалия
4 балла – Хорватия
5 баллов – Литва
6 баллов – Франция
7 баллов – Германия
8 баллов – Швеция
10 баллов – Ирландия
12 баллов – Швейцария
Ранее OBOZ.UA писал, участница Молдовы, вылетевшая после первого полуфинала, возмутилась своим проигрышем и назвала Евровидение несерьезным конкурсом из-за попадания в финал эксцентричных и смелых выступлений.
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