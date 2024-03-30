Первая препати Евровидения 2024: alyona alyona & Jerry Heil встречали аплодисментами и комплиментами. Как они выглядели

Накануне в Мадриде, Испания, состоялось первое пре-пати Евровидения 2024, где участники почти всех стран впервые знакомились между собой и делились впечатлениями от песен друг друга. Украинок alyona alyona & Jerry Heil встречали аплодисментами и комплиментами.

На мероприятии они встретились с Екатериной Павленко и группой "Go_A", которая завоевала для Украины 5 место в финале Евровидения 2021. Фото и видео появилось в соцсетях, в том числе на официальной странице "Суспільного мовлення" в Instagram.

Украинки успели познакомиться с представителями Дании, Ирландии, Германии, Швеции, Финляндии, а участник из Швейцарии встретил певиц словами: "Не могу поверить! Я ваш фанат. Вы коснулись моего сердца" и теплыми объятиями.

Звезды успели сделать общее фото, спеть свой конкурсный хит "Teresa & Maria" вживую, выйти к фанатам с флагом под овации и многое другое.

Как рассказала Jerry Heil на своей странице, сначала участники пре-пати были стеснительными и общались в основном со своими менеджерами, но позже контакт между ними наладился.

К слову, артистки снова выбрали для своего выхода черную одежду. Это были не те же костюмы, в которых они выступали, и которые вызывали противоречивые мысли, но стиль певицы пока менять не спешат.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинский психолог-стилист Дарья Морган попыталась "расшифровать", что несут в себе такие "черные образы".

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