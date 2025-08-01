Римма Зюбина возмутила историей о таксисте, который в День траура разговаривал на русском: реакция актрисы вызвала восхищение

Украинская актриса Римма Зюбина рассказала об эмоциональном инциденте, который произошел с ней утром 1 августа – в день траура по жертвам российского обстрела в Киеве 31 июля. По ее словам, водитель такси, который вез ее на съемку, несмотря на трагический контекст последних суток, активно общался на русском языке.

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Актриса призналась, что после ночи ракетного террора едва сдерживала эмоции, но решила не молчать – и поделилась историей в Facebook."Везет меня сегодня в 6:45 на Тесле на съемку таксист, и такой он бойкий и все на русском", – написала она.

По словам актрисы, предыдущей ночью был разрушен дом ее подруги, изуродована квартира другой знакомой, а еще одна близкая девушка осталась без окон. На этом фоне, говорит Зюбина, она уже физически не выдерживает звучание языка страны-агрессора.

После завершения поездки актриса все же решила обратиться к водителю: "Спасибо, что довезли, и, извините, я вас очень прошу, не разговаривайте на русском – это триггерит ужасно. Вчера же только ночь была от россиян... Как еще объяснить..."

Она отметила, что не хотела начинать знакомую дискуссию о "языке", потому что знает наперед ее ход: "Что вам язык сделал, и если я перестану говорить по-русски, вот что – война закончится?"

И добавляет: "Нет, блин, она не закончится. Но она, возможно, и не началась бы, если бы каждый, кто живет на этой Земле, имел ощущение родства с этой Землей и чувствовал бы себя здесь не завезенным и "понаехавшим", а достойным представителем украинского народа".

Публикация вызвала большой резонанс в соцсети. В комментариях – десятки историй от украинцев, которые поддержали Зюбину и рассказали о собственных подобных ситуациях. Некоторые отметили, что тоже делают замечания водителям, а в случае грубости – просто выходят из авто. "Потому что если высадит или пошлет, что также случается, есть возможность заказать другое такси", – прокомментировала одна из подписчиц.

Другие пользователи признаются, что избегают открытой конфронтации, но ставят самую низкую оценку в приложении из-за обслуживания на русском: "Нет сил пытаться переделать каждого и каждый раз выслушивать весь тот однотипный текст с заголовком "Какая разница на каком языке (лишь бы по-русски)". А вот сервисная служба, надеюсь, таким немного мозги вправляет, хочется в это верить".

Были и истории из поездов. Несколько человек рассказали, как приходилось спорить с другими пассажирами: "Я тоже начала озвучивать свои чувства, когда триггерит язык террориста".

Ранее OBOZ.UA писал, что Римма Зюбина назвала актера, который отрекся от "русского мира" в 2014 году и стал примером патриота. Несмотря на то, что с 90-х его лицо было хорошо известно на российских экранах, он оставил все и вернулся в Украину, где, по словам Зюбиной, фактически остался без работы.

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